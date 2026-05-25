Z badania Ogólnopolskiej Grupy Badawczej wynika, że aż co czwarty głosujący w krakowskim referendum, w wyniku którego odwołano prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego, jeszcze rok temu głosował w drugiej turze wyborów na prezydenta RP na Rafała Trzaskowskiego.
W niedzielnym referendum z urzędu prezydenta Krakowa odwołany został Aleksander Miszalski (KO). Frekwencja wyniosła 29,99 proc. przy progu ważności 26,98 proc. Za odwołaniem Miszalskiego zagłosowało 171 581 osób (97,93 proc.), przeciwko – 3 631 (2,07 proc.). Wynik referendum oznacza przedterminowe wybory, które odbędą się w ciągu 90 dni.
Zaskakujące dane
Krakowskie referendum badała Ogólnopolska Grupa Badawcza. Prezes OGB Łukasz Pawłowski ujawnił, że niebawem przedstawione zostaną dokładne dane dotyczące struktury głosujących, ale już teraz przedstawił kilka ciekawostek.
Będzie pewnie dużo okazji, by podzielić się danymi z Exit Poll w Krakowie, więc zostawię was dziś z jedną ciekawostką. Co czwarty głosujący we wczorajszym referendum głosował na Rafała Trzaskowskiego 1 czerwca na Prezydenta RP
— wskazał.
No dobra druga ciekawostka, bo nie wytrzymam :) Ale to koniec na dziś i idę spać. Trzecią najliczniejszą grupą wyborców podczas referendum w Krakowie, byli wyborcy partii… Razem :)
— dodał.
