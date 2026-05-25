Zaskakujące dane. Jak głosowali wyborcy Trzaskowskiego w krakowskim referendum?

  • Polityka
  • opublikowano:
Wyborcy Trzaskowskiego nie chcieli Miszalskiego / autor: Fratria
Wyborcy Trzaskowskiego nie chcieli Miszalskiego / autor: Fratria

Z badania Ogólnopolskiej Grupy Badawczej wynika, że aż co czwarty głosujący w krakowskim referendum, w wyniku którego odwołano prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego, jeszcze rok temu głosował w drugiej turze wyborów na prezydenta RP na Rafała Trzaskowskiego.

W niedzielnym referendum z urzędu prezydenta Krakowa odwołany został Aleksander Miszalski (KO). Frekwencja wyniosła 29,99 proc. przy progu ważności 26,98 proc. Za odwołaniem Miszalskiego zagłosowało 171 581 osób (97,93 proc.), przeciwko – 3 631 (2,07 proc.). Wynik referendum oznacza przedterminowe wybory, które odbędą się w ciągu 90 dni.

Czytaj także

Zaskakujące dane

Krakowskie referendum badała Ogólnopolska Grupa Badawcza. Prezes OGB Łukasz Pawłowski ujawnił, że niebawem przedstawione zostaną dokładne dane dotyczące struktury głosujących, ale już teraz przedstawił kilka ciekawostek.

Będzie pewnie dużo okazji, by podzielić się danymi z Exit Poll w Krakowie, więc zostawię was dziś z jedną ciekawostką. Co czwarty głosujący we wczorajszym referendum głosował na Rafała Trzaskowskiego 1 czerwca na Prezydenta RP

— wskazał.

No dobra druga ciekawostka, bo nie wytrzymam :) Ale to koniec na dziś i idę spać. Trzecią najliczniejszą grupą wyborców podczas referendum w Krakowie, byli wyborcy partii… Razem :)

— dodał.

Czytaj także

Adrian Siwek/PAP/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych