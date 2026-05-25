"Trzy potężne ciosy w Tuska". To musiało zaboleć! Kiedy nokaut?

Donald Tusk / autor: Fratria
Zbigniew Bogucki podsumował polityczne trafienia, jakie zaliczył Donald Tusk i jego koalicja 13 grudnia. „Otrzymali trzy potężne ciosy. (…) To nie oznacza, że ta władza już leży na deskach, ale pokazuje, że można ją mocno i celnie trafiać” - stwierdził szef kancelarii prezydenta.

Rzeczywiście minionego tygodnia premier Donald Tusk nie będzie dobrze wspominał, szczególnie ostatnich dni. Niemal codziennie dostawał cios, który musiał zaboleć.

W czwartek przez Warszawę przeszła potężna 200-tysięczna manifestacja Solidarności pod hasłem „Razem dla Polski i Polaków”. Podczas antyrządowej demonstracji obywatele domagali się m.in. referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej.

Jesteśmy także po to, aby wykrzyczeć Donaldowi Tuskowi: Chłopie, masz już dziś czerwoną kartkę!

— mówił przewodniczący NSZZ „Solidarność” w rozmowie z Telewizją wPolsce24.

Wojska USA dzięki prezydentowi Nawrockiemu

Następnego dnia, późnym wieczorem polskiego czasu Donald Trump ogłosił, że „Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy”. Prezydent USA zaznaczył, że taką decyzje podjął „w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego”.

Dla Tuska było to tak silne zderzenie z rzeczywistością, że premier nie skomentował tej przełomowej informacji USA przez ponad pół doby. Nic dziwnego, skoro wcześniej premier zapowiedział, że nawet nie jest zainteresowany ewentualnym przeniesieniem kilku tysięcy wojsk USA z Niemiec do Polski. Nie trzeba nawet dodawać, że do sukcesu związanego z relacjami prezydentów Trumpa i Nawrockiego bardzo krytycznie podeszły niemieckie media.

Kiedy nastąpi nokaut?

Wreszcie na koniec, wisienka na torcie, referendum w Krakowie, po którym Aleksander Miszalski z KO zostaje odwołany przez mieszkańców z funkcji prezydenta miasta.

Wszystkie te wydarzenia wypunktował Zbigniew Bogucki.

W ostatnich dniach Donald Tusk i jego ekipa otrzymali trzy potężne ciosy

— napisał na X.

Szef kancelarii prezydenta zaczął od wydarzenia z 20 maja.

Wielka, dwustutysięczna manifestacja sprzeciwu wobec klimatycznego szaleństwa firmowanego przez premiera, które rujnuje przemysł, rolnictwo i budżety domowe

— napisał i w kolejnych punktach napisał o inicjatywie amerykańskiego prezydenta, możliwej dzięki relacjom z Karolem Nawrockim oraz o odwołaniu prezydenta Krakowa. Przy trzecim punkcie zastrzegł jednak, że ostatni cios jeszcze nie nastąpił.

To nie oznacza, że ta władza już leży na deskach, ale pokazuje, że można ją mocno i celnie trafiać, żeby ostatecznie znokautować w 2027r.

— zaznaczył.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

