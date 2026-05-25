Jacek Niedźwiedzki wystosował oficjalne przeprosiny wobec posłanki niezrzeszonej z Kutna Pauliny Matysiak (wcześniej Partia Razem), przyznając, że jego zachowanie na sali plenarnej – w tym wydawanie nieadekwatnych odgłosów naśladujących lokomotywę podczas jej przemówienia – było niewłaściwe. Problem polega na tym, że poseł KO - jak udowadniają w sieci red. Samuel Pereira z Telewizji wPolsce24 i Kanał Sejmowy - regularnie szydził z Matysiak.
Paulina Matysiak w czasie posiedzenia Sejmu weszła na mównicę, by poruszyć temat znacznego spowolnienia w sektorze budowlanym. W żenujący sposób na wyjście posłanki zareagował reprezentujący KO poseł Jacek Niedźwiedzki.
W czasie, gdy posłanka wchodziła na mównicę, poseł KO Jacek Niedźwiedzki, wyznaczony na sekretarza obrad, zaczął… naśladować odgłos lokomotywy, zapewne nawiązując do tego, że posłanka Matysiak znana jest z aktywności w sprawie transportu kolejowego.
„Chciałem serdecznie przeprosić”
Teraz Jacek Niedźwiedzki oficjalnie przeprosił za swoje zachowanie.
Chciałem serdecznie przeprosić Panią Poseł Paulinę Matysiak za to, że mogła się poczuć urażona moim niestosownym zachowaniem w czasie posiedzenia Sejmu. Przyznaję, że żart był niestosowny, nie na miejscu, tym bardziej że pełniłem w tym czasie funkcję sekretarza
— napisał polityk w oświadczeniu opublikowanym na portalu X.
Jednocześnie chciałem prosić, żeby nie nadawać mojemu niefortunnemu żartowi kontekstu, którego on nie zawierał. Odnosił się wyłącznie do tematyki kolejowej, o której się często wypowiada Pani Poseł. Raz jeszcze przepraszam
— podkreślił Niedźwiedzki.
Gdzie leży problem?
Wspomniany poseł Koalicji Obywatelskiej - jak ujawnił red. Samuel Pereira z Telewizji wPolsce24 i Kanał Sejmowy - regularnie szydzi w Sejmie z posłanki Pauliny Matysiak. Co więcej, Samuel Pereira nie wierzy w szczerość przeprosin posła KO.
Okazuje się, że poseł Niedźwiedzki od dawna kultywuje tradycję wydawania odgłosów pociągu w momencie, gdy na mównicy pojawia się posłanka Paulina Matysiak…
— podał Kanał Sejmowy w serwisie X, publikując nagranie, na którym widać jak Niedźwiedzki drwił na posiedzeniach: 14 kwietnia, 17 kwietnia, 30 kwietnia, 12 maja i 15 maja.
Na nagranie zareagowała sama Paulina Matysiak, publikując słynny mem, przedstawiający hollywoodzkiego aktora Bena Afflecka, ze zrezygnowanym wyrazem twarzy i palącego papierosa.
Walka Matysiak
Paulina Matysiak znana jest ze swojej walki o rozwój linii kolejowych w Polsce. Jest ona aktywnie zaangażowana w walkę ze zjawiskiem wykluczenia komunikacyjnego. Jest także gorącą zwolenniczką projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego w oryginalnym kształcie, a zwłaszcza kolejowego planu CPK.
Jak widać dla polityków Koalicji Obywatelskiej walka o kolej to… powód do drwin.
X/wPolityce/tt
