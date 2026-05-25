Interwencja w MSWiA. Weszli i zadają pytania

Sejm ma się zajmować wnioskiem PiS o odwołanie szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego w związku z nieudolną reakcja na prowokacje wymierzone w dziennikarzy, a teraz także w mamę prezydenta Karola Nawrockiego. Posłowie nie czekają jednak na rozstrzygnięcie i już dziś podjęli interwencję w ministerstwie, gdzie zadają kierownictwu resortu trudne pytania. „Czy służby nadużywają uprawnień na zlecenie władzy” - pyta poseł PiS Piotr Uściński. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka potwierdziła, że rzeczywiście politycy PiS przebywają w poniedziałek w MSWiA z interwencją poselską.
W sobotę wieczorem służby, po fałszywym alarmie, siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku, należącego do matki prezydenta Karola Nawrockiego. W ocenie szefa BBN Bartosz Grodeckiego funkcjonariusze doskonale wiedzieli, czyje to jest mieszkanie choć nie było ono (SIC!) objęte ochroną i monitoringiem służb. Na dzisiejszej konferencji prasowej zorganizowanej przed MSWiA posłowie PiS: Piotr Uściński i Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, poinformowali o rozpoczęciu interwencji poselskiej w MSWiA.
To bardzo źle, że państwo nie radzi sobie z dbałością o mienie i o bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie. Wejście służb do mieszkania prezydenta oznacza, że po prostu państwo nie jest w stanie zabezpieczyć się przed prowokacjami
— stwierdził poseł Uściński. Posłowie sprawdzają, „czy służby nadużywają uprawnień na zlecenie władzy”.
Wchodzimy na kontrolę do MSWIA. Chcemy sprawdzić jak to się stało, że do mieszkania matki prezydenta Rzeczypospolitej wchodzą służby bez żadnego nakazu. Jak to się dzieje, że wchodzą służby do mieszkań polityków opozycji i do dziennikarzy?
— powiedział na nagraniu zamieszczonym w sieci poseł Piotr Uściński z PiS.
Czy Kierwiński w końcu się pokaże?
Uściński zwrócił uwagę, że tych prowokacji w ostatnim czasie było dużo.
Zaczęło się od prywatnego mieszkania redaktora Tomasza Sakiewicza. Przypomnijmy, że po wtargnięciu tam służb, po zakuciu w kajdanki asystentki pana Sakiewicza, nie było żadnej reakcji ze strony rządu, nie podjęto żadnych działań, aby spróbować wyjaśnić sprawę i jak najszybciej dorwać tych przestępców, którzy dokonują tych fałszywych zgłoszeń. (…) te działania przypominają czasy minione, czasy PRL-u, prześladowanie opozycji, wtargnięcia do przedstawicieli opozycji, najtrudniejsze karty z historii Polski
— mówił poseł PiS.
Dlatego pan minister Kierwiński powinien się poddać do dymisji, bo po prostu nie panuje nad służbami, nie panuje nad całą sytuacją, nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa, prywatności Polakom. (…) To po prostu w demokratycznym kraju nie powinno mieć nigdy miejsca. Dlatego idziemy dziś do pana ministra Kierwińskiego z interwencją poselską, chcemy mu zadać konkretne pytania, co robił w ostatnim czasie, żeby nie dać się prowokować i żeby jak najszybciej tych prowokatorów złapać
— oświadczył poseł Piotr Uściński.
Poseł Agnieszka Wojciechowska van Heukelom zwróciła uwagę, że „po wielu dniach tego typu akcji okazało się, że powiadamiający wysyłają te SMS-y na specjalne numery SMS dla osób głuchoniemych”.
Wczoraj taką informację przekazał jeden z generałów jednej ze stacji telewizyjnych, co nas bardzo zaintrygowało. Dlatego będziemy chcieli zapytać pana ministra Kierwińskiego, jak to jest, że przez tyle dni służby nie robiły nic, nie ustaliły tego skromnego faktu, a teraz, kiedy już zrobiła się gruba afera, po tym jak Donald Tusk zabrał wreszcie głos w tej sprawie, okazuje się, że bardzo trudno jest ustalić osoby, które dzwonią, bo to są specjalne numery
— stwierdziła poseł PiS Agnieszka Wojciechowska van Heukelom.
Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka potwierdziła, że rzeczywiście politycy PiS przebywają w poniedziałek w MSWiA z interwencją poselską. Gałecka podkreśliła jednocześnie, że wszystkie służby podległe MSWiA: Straż Pożarna, Policja zadziałały w sytuacji sobotniego zgłoszenia, prawidłowo.
koal/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761118-interwencja-w-mswia-weszli-i-zadaja-pytania
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.