Brukselski portal Politico zaniepokojony wynikami referendum w Krakowie. Opiniotwórcze, prounijne medium podkreśla, że odwołanie Aleksandra Miszalskiego ze stanowiska prezydenta miasta to „poważny cios dla Donalda Tuska”.
Aleksander Miszalski został wystawiony w krakowskich wyborach samorządowych w 2024 roku dzięki osobistej decyzji Donalda Tuska. To szef Koalicji Obywatelskiej wskazał na posła tej partii, deklarując, że ma do niego pełne zaufanie i „powierzyłby mu swoje miasto”.
W niedzielnym referendum za odwołaniem Miszalskiego zagłosowało 171 581 osób, a przeciwko tylko – 3 631. Procentowo frekwencja wyniosła 29,99 proc. przy progu ważności 26,98 proc. Rada Miasta Krakowa nie została odwołana z powodu braku wystarczającej frekwencji.
Cios w premiera Tuska
Zdaniem Politico sromotna klęska Miszalskiego zwiastuje poważne problemy dla polskiego premiera.
Donald Tusk otrzymał poważny cios gdy wyborcy w przygniatający sposób poparli prawicową kampanię i usunęli ze stanowiska liberalnego prezydenta Aleksandra Miszalskiego”
— czytamy na Politico.eu
Ten rezultat może zainspirować podobne działania w innych polskich miastach”
— dodają dziennikarze z Brukseli.
