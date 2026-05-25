Bruksela w strachu po krakowskim referendum. „Cios w Tuska”

Donald Tusk otrzymał w Krakowie cios
Brukselski portal Politico zaniepokojony wynikami referendum w Krakowie. Opiniotwórcze, prounijne medium podkreśla, że odwołanie Aleksandra Miszalskiego ze stanowiska prezydenta miasta to „poważny cios dla Donalda Tuska”.

Aleksander Miszalski został wystawiony w krakowskich wyborach samorządowych w 2024 roku dzięki osobistej decyzji Donalda Tuska. To szef Koalicji Obywatelskiej wskazał na posła tej partii, deklarując, że ma do niego pełne zaufanie i „powierzyłby mu swoje miasto”.

171 tysięcy osób pogrzebało Miszalskiego

W niedzielnym referendum za odwołaniem Miszalskiego zagłosowało 171 581 osób, a przeciwko tylko – 3 631. Procentowo frekwencja wyniosła 29,99 proc. przy progu ważności 26,98 proc. Rada Miasta Krakowa nie została odwołana z powodu braku wystarczającej frekwencji.

Cios w premiera Tuska

Zdaniem Politico sromotna klęska Miszalskiego zwiastuje poważne problemy dla polskiego premiera.

Donald Tusk otrzymał poważny cios gdy wyborcy w przygniatający sposób poparli prawicową kampanię i usunęli ze stanowiska liberalnego prezydenta Aleksandra Miszalskiego”

— czytamy na Politico.eu

Ten rezultat może zainspirować podobne działania w innych polskich miastach”

— dodają dziennikarze z Brukseli.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

