Szef BBN Bartosz Grodecki oświadczył, że prezydent Karol Nawrocki oczekuje wyjaśnień ws. interwencji służb w mieszkaniu jego matki. „Mieszkanie mamy prezydenta powinno być objęte ochroną kontrwywiadowczą” - powiedział w Radiu Zet minister Grodecki i dodał, że ten adres był znany policji. Podkreślił, że to jest kolejne fałszywe zgłoszenie w ostatnim czasie i potrzebne są mechanizmy, które ograniczą tego typu incydenty.
W sobotę wieczorem służby, po fałszywym alarmie, siłowo wtargnęły do mieszkania w Gdańsku, należącego do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Państwowa Straż Pożarna podała, że w sobotę o godz. 19.30 wpłynęły dwa zgłoszenia. Pierwsze „wskazujące na możliwość wystąpienia pożaru w mieszkaniu oraz zagrożenia życia osób znajdujących się wewnątrz”, drugie dotyczyło nagłego zatrzymania krążenia. Mimo nie stwierdzenia na miejscu pożaru drzwi wyważono i wtargnięto do mieszkania.
Późnym wieczorem tego dnia w MSWiA odbyła się narada służb z udziałem ministra Marcina Kierwińskiego, z kolei w niedzielę rano premier Donald Tusk zwołał odprawę z udziałem ministrów i przedstawicieli służb. W informacji przekazanej na konferencji nie wyjaśniono jednak, dlaczego mieszkania tak bliskiej osoby prezydentowi nie było pod opieką służb.
To mieszkanie, o którym rozmawiamy, według mojej wiedzy, którą posiadam, ten adres był znany policji. Rozumiem, że nawet jeżeli nie było w sensie formalnym objęte ochroną, to ten obiekt winien być był być monitorowany. A w sytuacji, w której jesteśmy w tej chwili, to nie dość, że powinien być w tej objęty pełnym monitoringiem, przez Służbę Ochrony Państwa, to teraz się rodzi pytanie, czy nie powinien też być objęty ochroną kontrwywiadowczą. W takiej sytuacji, do której doszło, to rzeczywiście powinny się tym zainteresować też i służby kontrwywiadowcze
— powiedział w Radiu Zet minister Grodecki.
Kompromitacja
Szef BBN, pytany, czy prezydent oczekuje dymisji ministra Kierwińskiego, odparł, że „na razie prezydent domaga się pełnego i możliwie szybkiego wyjaśnienia zdarzenia”. Dodał, że takie stanowisko zostało przekazane podczas spotkania w MSWiA.
Jeśli chodzi o protokoły, które wdrożyły służby, rozumiem, że działały profesjonalnie, zgodnie z prawem. Natomiast kompromitacją i bulwersującym zachowaniem jest to, że w ogóle do takiej sytuacji doszło (…) z tego względu, że dotyczy głowy państwa, jego bezpieczeństwa i ochrony
— powiedział minister Grodecki.
Przypomniał też, że nie jest to pierwsze fałszywe zgłoszenie w ostatnim czasie. Wskazał, że już wcześniej zwrócił się do szefa MSWiA z zapytaniem o alarmy dotyczące Telewizji Republika.
Minęło już wystarczająco dużo czasu, żeby odpowiedź z MSWiA otrzymać. Takiej odpowiedzi jeszcze nie otrzymałem
— zaznaczył.
Jeżeli dochodzi do serii takich zdarzeń, najpierw dotyczy to określonego środowiska politycznego, a potem dotyczy to głowy państwa, to znaczy, że mamy kolosalny problem w kraju z systemem zgłaszania i systemem reagowania
— powiedział szef BBN. Podkreślił, że potrzebne jest wdrożenie mechanizmów, które ograniczą tego typu incydenty.
Policja pojawiła się także w siedzibie Telewizji wPolsce24 szukając osoby, która miała zawiadomić służby o podłożonych na ul. Woronicza w TVP w likwidacji materiałach wybuchowych. Zgłoszenie miało zostać wysłane z lokalizacji ul. Finlandzkiej, a nie z terenu redakcji wPolsce24.
Najsłabszy punkt
Minister Grodecki powiedział, że po pierwszym smsie dotyczącym pożaru, który został przez strażaków na miejscu wykluczony, można było domniemywać, że drugie zgłoszenie również jest nieprawdziwe.
Na dzisiaj, po tych rozmowach, po tych skrawkach informacji, które mam, wydaje się, że najsłabszym punktem była właściwa ocena informacji, która spłynęła pod numer 112
— dodał. Przekazał również, że policja miała informację o tym, że pod tym adresem mieszka matka prezydenta Karola Nawrockiego.
O wtargnięciu do mieszkania mamy prezydneta Karola Nawrockiego w Gdańsku poinformował w sobotę wieczorem rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
Służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania
— poinfomorwał Leśkiewicz.
koal/Radio Zet/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761105-slepe-sluzby-kierwinskiego-mieszkanie-powinno-byc-monitorowane
