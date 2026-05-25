WIDEO

Miszalski zszedł już z dachu? Internet przypomina nagrania, które źle się zestarzały

  • Polityka
  • opublikowano:
Uczestnicy wieczoru referendalnego ReferendumKRK w Krakowie / autor: PAP/Łukasz Gągulski
Uczestnicy wieczoru referendalnego ReferendumKRK w Krakowie / autor: PAP/Łukasz Gągulski

Wynik krakowskiego referendum (w dodatku wynik wiążący!) pokazuje Koalicji Obywatelskiej, że pycha kroczy przed upadkiem, ale też - że niektóre treści publikowane w sieci starzeją się bardzo źle. „Dzisiaj Kraków potrzebuje takiego gospodarza - spokojnego, konsekwentnego, przyzwoitego. I Aleksander Miszalski jest dokładnie takim człowiekiem” - mówił premier Donald Tusk przed wyborami samorządowymi w 2024 r., przedstawiając Miszalskiego jako „przyjaciela” i „bliskiego współpracownika”. Internauci przypominają też słynne nagranie z dachu.

Wczoraj Krakowianie zdecydowali, że nie chcą, aby ważny polityk lokalnej KO Aleksander Miszalski nadal był prezydentem ich miasta. Miszalski, który krótko przed referendum apelował do mieszkańców, aby nie wzięli w nim udziału (w przypadku tego specyficznego narzędzia demokracji, o tym, czy jest wiążące, decyduje frekwencja i w przypadku Krakowa nie wystarczyła, aby odwołać Radę Miasta), zaczął żegnać się ze stołkiem jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnych wyników. A te jedynie potwierdziły, że Kraków niebawem wybierze nowego prezydenta.

Czytaj także

Rekomendacja Tuska i Miszalski na dachu

O ile wczoraj komentatorzy przypominali w mediach społecznościowych, w kontekście wypowiedzi, w których Miszalski próbował zniechęcać Krakowian do udziału w referendum, wpisy, w których odwołany prezydent wzywał do głosowania w wyborach 15 października 2023 r. i przedstawiał udział w tym święcie demokracji jako „obywatelski przywilej”, o tyle dziś przypominane są inne wpisy i nagrania, które zestarzały się bardzo źle.

Takie jak spot, w którym Donald Tusk przed wyborami samorządowymi w 2024 r. doradzał mieszkańcom Krakowa, aby zagłosowali na jego „przyjaciela i bliskiego współpracownika”:

Z serii źle się zestarzało: „Ośmielam się rekomendować wam mojego przyjaciela, Aleksandra Miszalskiego, to kwintesencja rzetelności. Oddałbym moje miasto w ręce kogoś takiego” Ciekawe co u niego dziś

— napisał internauta „chrzanik”, który przypomniał wspomniany spot.

Pokaż mi swoich przyjaciół, a powiem, kim jesteś. I co cię czeka. Już wkrótce

— skomentował Jacek Milewski.

To także koniec tańców na dachu. Również i ta rolka opublikowana niegdyś w mediach społecznościowych przez Miszalskiego była wczoraj i dziś przypominana i wyśmiewana przez internautów.

Aleksander Miszalski leci ze stołka. Kraków świętuje. Pierwszy strzał w ekipę Tuska. Kluczowy nastąpi w przyszłym roku

— napisał w niedzielny wieczór Tomasz Grabarczyk, lokalny działacz Konfederacji.

MISZALSKI ODWOŁANY Z FUNKCJI PREZYDENTA KRAKOWA. 33,4 proc. FREKWENCJA

— napisał wczoraj wieczorem Jan Molski.

Powiadają, że skrzypek na dachu tango down

— pisał nieco wcześniej „Zygfryd Czaban”.

Czytaj także

X/Joanna Jaszczuk

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych