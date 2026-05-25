Prof. Przemysław Czarnek oraz Beata Szydło uczestniczyli w konferencji prasowej na krakowskim rynku, podczas której komentowali porażkę Aleksandra Miszalskiego w referendum. Kandydat PiS na premiera mówił o fali, która przetoczy się przez kraj i doprowadzi do odejścia premiera Donalda Tuska.
Jak wynika z oficjalnych wyników referendum w Krakowie, Aleksander Miszalski został odwołany i nie będzie już włodarzem stolicy Małopolski.
Za odwołaniem Miszalskiego zagłosowało 171 581 mieszkańców. Rada Miasta Krakowa nie została odwołana z powodu braku wystarczającej frekwencji.
Podczas konferencji na krakowskim rynku prof. Przemysław Czarnek mówił o zmianach, które porażka Miszalskiego ma przynieść państwu.
To początek wielkiej fali, która przetoczy się przez Polskę i zakończy się odejściem samego Tuska. Bo dzisiaj mamy odejście Tuska krakowskiego. Rządy Tuska i jego Koalicji 13 Grudnia są tak postrzegane w całej Polsce, jak rządy Tuska krakowskiego, czyli pana Miszalskiego. To jest porażka osobista Tuska, który przyjeżdżał tutaj i zachwalał swojego przyjaciela i najbliższego współpracownika
– powiedział.
„Zły gospodarz”
Była premier Beata Szydło mówiła o „złym gospodarzu” i odwołaniu Donalda Tuska.
To początek drogi, którą wszyscy w Polsce powinniśmy podjąć, by tak, jak zły gospodarz został odwołany tutaj w Krakowie, by zły gospodarz naszej ojczyzny Donald Tusk został odwołany
– stwierdziła.
To początek drogi, by odzyskać demokrację w Polsce
– dodała.
Telewizja wPolsce24/mly
