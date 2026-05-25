WIDEO

Koniec Miszalskiego. Prof. Czarnek: Początek fali. Odejście Tuska

  • Polityka
  • opublikowano:
Konferencja na rynku w Krakowie / autor: PAP/Łukasz Gągulski
Konferencja na rynku w Krakowie / autor: PAP/Łukasz Gągulski

Prof. Przemysław Czarnek oraz Beata Szydło uczestniczyli w konferencji prasowej na krakowskim rynku, podczas której komentowali porażkę Aleksandra Miszalskiego w referendum. Kandydat PiS na premiera mówił o fali, która przetoczy się przez kraj i doprowadzi do odejścia premiera Donalda Tuska.

Jak wynika z oficjalnych wyników referendum w Krakowie, Aleksander Miszalski został odwołany i nie będzie już włodarzem stolicy Małopolski.

Za odwołaniem Miszalskiego zagłosowało 171 581 mieszkańców. Rada Miasta Krakowa nie została odwołana z powodu braku wystarczającej frekwencji.

Czytaj także

Podczas konferencji na krakowskim rynku prof. Przemysław Czarnek mówił o zmianach, które porażka Miszalskiego ma przynieść państwu.

To początek wielkiej fali, która przetoczy się przez Polskę i zakończy się odejściem samego Tuska. Bo dzisiaj mamy odejście Tuska krakowskiego. Rządy Tuska i jego Koalicji 13 Grudnia są tak postrzegane w całej Polsce, jak rządy Tuska krakowskiego, czyli pana Miszalskiego. To jest porażka osobista Tuska, który przyjeżdżał tutaj i zachwalał swojego przyjaciela i najbliższego współpracownika

– powiedział.

„Zły gospodarz”

Była premier Beata Szydło mówiła o „złym gospodarzu” i odwołaniu Donalda Tuska.

To początek drogi, którą wszyscy w Polsce powinniśmy podjąć, by tak, jak zły gospodarz został odwołany tutaj w Krakowie, by zły gospodarz naszej ojczyzny Donald Tusk został odwołany

– stwierdziła.

To początek drogi, by odzyskać demokrację w Polsce

– dodała.

Telewizja wPolsce24/mly

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych