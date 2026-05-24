Politycy prawicy gratulują Krakowianom sukcesu w referendum! "Dzisiaj Miszalski, za rok Tusk!"

Referendum ws. odwołania Aleksandra Miszalskiego / autor: PAP/Łukasz Gągulski/wPolityce.plX
Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcom Krakowa udał się historyczny sukces i odwołali Aleksandra Miszalskiego z KO ze stanowiska prezydenta miasta, a ponadto rozwiązali Radę Miasta. Na to wskazuje sondaż exit poll OGB, który wskazuje na to, że frekwencja wyraźnie przewyższyła tę, której potrzeba do tego, aby referendum było ważne. Prawicowi politycy nie kryją radości z tego powodu w komentarzach na platformie X.

Zgodnie z badaniem exit poll Ogólnopolskiej Grupy Badawczej dla Polsatu, frekwencja w referendum wyniosła 33,4 proc. i była wystarczająca, aby referendum było ważne (próg ważności dla odwołania prezydenta to 26,98 proc., a dla odwołania Rady Miasta 30,59 proc.). Zgodnie z sondażem, aż 97,8 proc. biorących udział w referendum zagłosowało za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego. Z kolei za odwołaniem Rady Miasta zagłosować miało 96 proc. mieszkańców Krakowa.

Jak podkreśla Polsat News, margines błędu w sondażach typu exit poll wynosi zazwyczaj około 2 punktów procentowych.

Fala komentarzy

Politycy prawicy na platformie X gratulują mieszkańcom Krakowa tego, że udało im się doprowadzić do odwołania Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta miasta. Jednocześnie częsć z nich podkreśla, że kolejny w kolejce polityk, któremu obywatele niebawem „podziękują” za współpracę, jest Donald Tusk.

Krakowskie referendum to dowód na to, że nie można i nie da się obywatelom zamknąć ust! Kwintesencją demokracji jest głos obywateli, którego należy słuchać i szanować. Ta władza niszczy i kwestionuje wszystko, co demokratyczne! Dlatego Krakowianie pokazali im czerwoną kartkę. Gratuluję wszystkim Krakowianom, którzy nie dali się zastraszyć i walczą o swoje miasto! Dla nas to dopiero początek

— napisał na platformie X Jarosław Kaczyński, prezes PiS.

Głupia władza sprawowana dla pieniędzy i kolesi została przez mieszkańców Krakowa usunięta. Tak się kończy jak nie słucha się Polaków. Tusku, Ty będziesz następny

— zaznaczył Przemysław Czarnek, poseł PiS, kandydat tej partii na premiera.

Kraków dał sygnał całej Polsce, że obywatele nie są statystami. Polacy są gospodarzami! Jeżeli sprawy lokalne można oddać pod osąd mieszkańców, to nie ma żadnego powodu, by odbierać Polakom prawo decyzji w sprawie polityki klimatycznej, która dotyka każdego rachunku, każdej firmy, każdego gospodarstwa i każdej rodziny. Prezydent Karol Nawrocki zrobi wszystko by w tak ważnej sprawie naród mógł się wypowiedzieć. Bo Polska nie może być prowadzona ponad głowami obywateli. Niech zdecydują Polacy

— podkreślił Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP.

Wstydem dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa był wybór człowieka zdolnego do tego, aby na czole malować sobie wulgarne hasła. Dobrze, że po dwóch latach ten sam (choć już trochę inny) Kraków skorygował ten błąd. Wstydem było popieranie tego człowieka przez część krakowskich celebrytów. Zwykli ludzie mieli więcej w sobie mądrości, godności i chęci dbania o swoje miasto. I to oni zdecydowali. Brawo, gratulacje! Demokracja przemówiła

— ocenił Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP.

Dzisiaj Miszalski, za rok Tusk!

— napisał na platformie X Sławomir Mentzen, prezes Nowej Nadziei, polityk Konfederacji.

Ważne referendum odwołujące skompromitowanego prezydenta Aleksandra Miszalskiego to zwycięstwo całej społeczności Krakowa, która pokazała, jak w polityce należy traktować butę i arogancję władzy! Konfederacja w przyśpieszonych wyborach zaproponuje alternatywę - dobry program, uczciwość i zdrowy rozsądek!

— zaznaczyła Anna Bryłka, europoseł Konfederacji.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

