Miszalski odwołany?! Inicjatorzy referendum już ogłaszają sukces!

Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy Krakowa w referendum odwołali Aleksandra Miszalskiego (KO) z funkcji prezydenta miasta! Inicjatorzy referendum już ogłosili sukces, jeśli się to potwierdzi, to byłby to wielki sukces mieszkańców Krakowa, ponieważ odwołanie prezydenta tak dużego miasta w Polsce w drodze referendum nie udało się jeszcze nigdy w historii Polski. Co więcej, według sondażu exit poll OGB doszło też do odwołania Rady Miasta!

Zgodnie z badaniem exit poll Ogólnopolskiej Grupy Badawczej dla Polsatu, frekwencja w referendum wyniosła 33,4 proc. i była wystarczająca, aby referendum było ważne. Zgodnie z sondażem, aż 97,8 proc. biorących udział w referendum zagłosowało za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego. Z kolei za odwołaniem Rady Miasta zagłosować miało 96 proc. mieszkańców Krakowa.

Przebieg głosowania

Dzisiejsze głosowanie odbywało się w 453 lokalach, które otwarte były od godziny 7. Lokale usytuowane były w podobnych miejscach jak w poprzednich latach podczas wyborów. Większość obwodów do głosowania – 412 – to obwody stałe. Dodatkowe 41 to odrębne obwody głosowania, zlokalizowane np. w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych.

Wyborcy otrzymali dwie karty. Jedna dotyczy odwołania Aleksandra Miszalskiego, a druga – Rady Miasta. Oddanie ważnego głosu nastąpi przez postawienie znaku „X” w kratce obok odpowiedzi „TAK” lub „NIE”.

Aby referendum było ważne, w głosowaniu musiało uczestniczyć co najmniej 158 555 mieszkańców Krakowa, czyli minimum 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze prezydenta miasta w II turze. W przypadku Rady Miasta minimalna wymagana liczba głosujących wynosiła 179 792.

Według danych Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie liczba osób uprawnionych do głosowania w tym mieście wynosi 585 228 (stan na koniec marca).

tkwl/PAP/wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

