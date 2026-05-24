Miszalski odwołany?! Inicjatorzy referendum już ogłaszają sukces!

Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy Krakowa w referendum odwołali Aleksandra Miszalskiego (KO) z funkcji prezydenta miasta! Inicjatorzy referendum już ogłosili sukces, jeśli się to potwierdzi, to byłby to wielki sukces mieszkańców Krakowa, ponieważ odwołanie prezydenta tak dużego miasta w Polsce w drodze referendum nie udało się jeszcze nigdy w historii Polski. Co więcej, według sondażu exit poll OGB doszło też do odwołania Rady Miasta!
Zgodnie z badaniem exit poll Ogólnopolskiej Grupy Badawczej dla Polsatu, frekwencja w referendum wyniosła 33,4 proc. i była wystarczająca, aby referendum było ważne. Zgodnie z sondażem, aż 97,8 proc. biorących udział w referendum zagłosowało za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego. Z kolei za odwołaniem Rady Miasta zagłosować miało 96 proc. mieszkańców Krakowa.
Przebieg głosowania
Dzisiejsze głosowanie odbywało się w 453 lokalach, które otwarte były od godziny 7. Lokale usytuowane były w podobnych miejscach jak w poprzednich latach podczas wyborów. Większość obwodów do głosowania – 412 – to obwody stałe. Dodatkowe 41 to odrębne obwody głosowania, zlokalizowane np. w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych.
Wyborcy otrzymali dwie karty. Jedna dotyczy odwołania Aleksandra Miszalskiego, a druga – Rady Miasta. Oddanie ważnego głosu nastąpi przez postawienie znaku „X” w kratce obok odpowiedzi „TAK” lub „NIE”.
Aby referendum było ważne, w głosowaniu musiało uczestniczyć co najmniej 158 555 mieszkańców Krakowa, czyli minimum 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze prezydenta miasta w II turze. W przypadku Rady Miasta minimalna wymagana liczba głosujących wynosiła 179 792.
Według danych Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie liczba osób uprawnionych do głosowania w tym mieście wynosi 585 228 (stan na koniec marca).
tkwl/PAP/wPolityce.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761086-miszalski-odwolany-inicjatorzy-referendum-juz-oglaszaja-sukces
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.