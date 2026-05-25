Minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska pojawiła się przedwczoraj w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, by wspólnie z p.o. dyrektora Piotrem Górajcem symbolicznie otworzyć drzwi Muzeum. Ta wizerunkowa ustawka wyglądała niezwykle kuriozalnie, biorąc pod uwagę skalę kompromitacji Cienkowskiej i poprzednich władz Muzeum po tym, jak na jego dziedzińcu przeprowadzono głośną imprezę techno, a dziedziniec Muzeum został zdewastowany.
Brama główna na dziedziniec Pałacu w Wilanowie została otwarta dla publiczności! Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Cienkowska oraz p.o. dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Piotr Górajec symbolicznie otworzyli muzealne wrota. Od dziś wejście na dziedziniec jest bezpłatne. Aby zwiedzić park i pałac, wystarczy kupić bilet.
— lansowała się w mediach społecznościowych Miniserswo Kultury, publikując nagranie na którym Marta Cienkowska otwiera bramę do pałacu.
We wpisie nie wspomniano jednak, dlaczego wilanowski pałac był zamknięty. Teren pałacu został bowiem… zdewastowany podczas kontrowersyjnego techno party.
Czytaj także
tkwl/Facebook
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761085-cienkowska-lansuje-sie-na-ponownym-otwarciu-palacu-w-wilanowie
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.