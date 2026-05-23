Rajd Ukraińca nad Morskie Oko, a Czarzasty "mrozi" ważną ustawę! "Uchwalenie pozwoli na deportację"

Włodzimierz Czarzasty / autor: PAP/Agnieszka Bielecka/X
Ukraiński influencer Andriy Gavryliv wjechał swoim samochodem na teren rezerwatu przyrody przy Morskim Oku. Mało tego, swoim wyczynem pochwalił się w sieci, wrzucając zdjęcie. Ta sytuacja oburzyła wiele osób, w tym prof. Przemysława Czarnka, kandydata PiS na premiera.

Ukrainiec, wracając swoim samochodem z Morskiego Oka, został zatrzymany przez policję i ukarany zaledwie mandatem w wysokości 100 zł oraz 8 punktami karnymi.

Może w pewnym sensie to było wyjątkowe zdjęcie i warte tych 100 złotych, ale gdybym mógł cofnąć czas, wolałbym przejść tę trasę pieszo. Teraz rozumiem, że wjazd tam samochodem był błędem i mógł kogoś urazić. Na pewno jeszcze tu wrócimy, ale już na pieszo. A teraz wracamy do domu, do Ukrainy

— skomentował całą sytuacją influencer na Instagramie.

Tusk zareagował… na X

Sytuacja wywołała takduże oburzenie społeczne, że postanowił na nią w jakiś sposób zareagować premier Donald Tusk. Przekazał na X, że polecił MSWiA, czyli resortowi kierowanemu przez Marcina Kierwińskiego, ustalenie wszystkich okoliczności tego zdarzenia i „wyciągnięcie surowych konsekwencji”.

Kluczowa ustawa z „zamrażarce”

Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek uznał taką reakcję premiera za niewystarczającą.

Ukraiński kierowca zrobił sobie rajd luksusowym autem pod Morskie Oko. W Polsce każdy gość musi przestrzegać naszych zasad. W innym przypadku: do widzenia

— stwierdził na platformie X Przemysław Czarnek, po czym przypomniał, że sam zaproponował ustawę, która w takich sytuacjach pozwalałaby na deportację obcokrajowca łamiącego polskie prawo.

Tusk i Czarzasty trzymają w zamrażarce projekt ustawy, który przedstawiłem w połowie kwietnia. Jej uchwalenie pozwoli na deportację bez konieczności pisania tweetów

— dodał.

tkwl/X

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

