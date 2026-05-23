Marek Jakubiak, poseł Wolnych Republikanów, komentując na antenie Telewizji wPolsce24 zapowiedź Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski kolejnych 5 tys. amerykańskich żołnierzy, zasugerował, że decyzja ta może wynikać z napięć na linii USA–Niemcy oraz z działań obecnego rządu, który – w jego opinii – nie wykazuje chęci współpracy z Amerykanami, podczas gdy kluczową rolę w relacjach z Waszyngtonem odgrywa dziś prezydent Karol Nawrocki.
Marek Jakubiak został zapytany o decyzję prezydenta USA Donalda Trumpa, który ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych pięć tysięcy żołnierzy z uwagi na zwycięstwo wyborcze prezydenta Karola Nawrockiego i „relację z nim”.
Przedsięwzięcie logistyczne polegające na tym, że brygadę kawalerii się przerzuca, to jest potężne przedsięwzięcie. Tutaj musi być koordynacja pomiędzy państwami, bo pomiędzy państwami te wojska płyną i szczerze powiem, wspominam sobie teraz taką sytuację, w której dwa lata temu wojska francuskie chciały przerzucić 300 żołnierzy do swojego kontyngentu znajdującego się na terenie Rumunii i nasi sprzymierzeńcy niemieccy tak utrudnili im przejazd przez własne terytorium, że musieli zrezygnować z tego przejazdu i wrócili, płynąc przez Morze Śródziemne. Więc być może tutaj też jakieś sytuacje polityczne miały miejsce, a Stany Zjednoczone z uprzejmości nie chcą za bardzo o nich powiedzieć
— wskazał.
W tej sytuacji najważniejsze jest to, że mamy Karola Nawrockiego
— zastrzegł.
„To są celowe działania”
Zwrócił również uwagę na fakt, że „dzisiejsi rządzący w wyniku działania różnego rodzaju nacisków europejskich, szczególnie niemieckich, raczej z Amerykanami nie chcą się nawet fotografować”.
Powiem szczerze, że mam wątpliwość co do intencji Ministerstwa Obrony Narodowej. Czy to nie jest tak przypadkiem, że Donald Tusk powiedział, że nie będziemy Niemcom podbierać żołnierzy, potem okazuje się, że jak nie, to nie? Tam występuje nazwisko Merza. I z tego, co ja ze szkół amerykańskich słyszałem, to doszło do jakiegoś spięcia bardzo poważnego na linii Niemcy-USA
— przyznał Marek Jakubiak.
W związku z tym Donald Trump strasznie zezłościł się, ale nie na Polskę, tylko na Niemcy. I w sytuacji takiej, kiedy tutaj zaczęliśmy mówić nagle, że być może z niemieckiej bazy te wojska będą przemieszczone na terytorium RP, to potem jakieś dziwne zawirowania w Ministerstwie Obrony Narodowej były. Nie wiem, czy to jest bałagan. Myślę, że nie. Myślę, że to są celowe działania
— zaznaczył Marek Jakubiak.
Czytaj także
Telewizja wPolsce24/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/761005-jakubiak-trump-strasznie-sie-zezloscil
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.