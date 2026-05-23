Ambasador chwalił niemiecką praworządność. Odpowiedź zabolała

Flaga Niemiec i wpis ambsadora Niemiec w Polsce / autor: Pixabay/RalfWieckhorst
Niemcy świętują rocznicę uchwalenia swojej konstytucji z 1949 r. Z tej okazji ambasador Miguel Berger napisał maila o praworządności swojego kraju. Nie musiał długo czekać na ripostę z twardymi faktami odnoszącymi się do praworządności, realizowanej w praktyce.

Berger: „Praworządność to fundament”

Ambasador Niemiec w Polsce podkreślił, że „praworządność stanowi fundament nowoczesnego państwa”.

Dlatego nieustannie świętujemy naszą konstytucję, nawet po 77 latach: ponieważ gwarantuje ona demokrację i prawa podstawowe, od 23 maja 1949r.

— czytamy we wpisie niemieckiego dyplomaty.

Kariery nazistów

Wpis ambasadora nie został bez komentarza. Znany mecenas, Bartosz Lewandowski ocenił, jak w praktyce Niemcy realizowali założenia swojej konstytucji.

Praworządność była taka w waszym kraju i w ramach tej Konstytucji, że nazistowscy zbrodniarze (w tym prawnicy) robili kariery po wojnie i praktycznie nikt za to nie odpowiedział

— przypomniał prawnik.

Mec. Lewandowski doradził też, by dyplomata przeczytał w tej sprawie książkę Dieter Schenka, pt. „Poczta Polska w Gdańsku. Dzieje pewnego zabójstwa sądowego”.

Proszę poczytać np. tę pracę uczciwego intelektualnie Niemca

— rekomendował.

Na koniec adwokat zapytał:

BTW, ilu jeszcze żyjących członków SS otrzymuje solidne dodatki do emerytur za służbę w czasie wojny, Panie Ambasadorze?

Ochrona prawna dla zbrodniarzy wojennych

W podobnym tonie wpis ambasadora komentował użytkownik X John Bingham.

Wasza „praworządność” sprzed 77 lat to ochrona prawna dla niemieckich zbrodniarzy wojennych, dla tych wszystkich waszych morderców, podpalaczy, gwałcicieli i złodziei dzieł sztuki, którym włos z głowy nie spadł

— wyliczał.

Całe to zakłamane państwo ufundowaliście na takiej praworządności

— dodał

Państwo prawa musi zapłacić odszkodowania

Inne wpisy kojarzyły z kolei niemiecką praworządność z reparacjami i odszkodowaniami za wojenne zniszczenia.

Niemcy są państwem z gruntu niepraworządnym, nie szanującym wynikającego z prawa międzynarodowego obowiązku odszkodowawczego wobec ofiar swych barbarzyńskich zbrodni.

— czytamy

Oczywiście! Zatem reparacje i odszkodowania państwo prawa musi zapłacić

— odpowiedział ambasadorowi inny użytkownik.

