Niezrzeszony poseł Marcin Józefaciuk, odnosząc się do artykułu w Wyborczej.biz, wystąpił w obronie mężczyzn i uznał część elit medialnych „panicznie boi się samej rozmowy o nierównościach wobec mężczyzn”.
„Wpakują mężczyzn w… biedę”
W Wyborczej.biz ukazał się artykuł pod tytułem „Dwie panie minister wymyśliły, jak w walce z dyskryminacją wpędzić mężczyzn w biedę i obniżyć im emerytury”.
Autor przypomina w nim, że minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk oraz szefowa resortu funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zadeklarowały walkę „z dyskryminacją między mężczyznami i kobietami”. Stwierdził jednocześnie, że w ten sposób „wpakują mężczyzn w… biedę”.
Wtedy dołączą do biednych kobiet i dyskryminacja się skończy
— czytamy w Wyborczej.biz
„Wolność wyboru”
Na tekst zdecydowanie zareagował poseł Marcin Józefaciuk
Kobieta może mieć prawo przejścia na emeryturę w wieku 60 lat - i to jest „wolność wyboru”. Ale gdy mężczyzna mówi: „Chcę mieć TAKIE SAME prawa”, to nagle słyszy: „Nie, bo sobie zaszkodzisz”
— napisał na platformie X.
Józefaciuk ocenił taką opinię jednoznacznie.
To już nie jest równość. To paternalizm - i to w czystej postaci. I manipulacja
— podkreślił.
„Absurd i manipulacja”
Jego zdaniem „Gazeta Wyborcza” opublikowała tekst, „który zamiast uczciwie rozmawiać o nierównościach wobec mężczyzn, próbuje wmówić społeczeństwu, że równe prawa są… zagrożeniem dla mężczyzn”.
Absurd. Manipulacja. Brak rzetelności
— skrytykował poseł, argumentując, że „osiągnięcie wieku emerytalnego nie oznacza obowiązku przejścia na emeryturę. To tylko prawo wyboru.
Dokładnie takie samo, jakie od lat mają kobiety. Mężczyzna po osiągnięciu wieku emerytalnego nadal może pracować, rozwijać karierę, odkładać składki, zwiększać emeryturę,bnie pobierać świadczenia. Tak samo jak kobieta
— zaznaczył.
Nierówność wobec mężczyzn
O co więc, według parlamentarzysty, chodzi naprawdę?
O to, że część elit medialnych panicznie boi się samej rozmowy o nierównościach wobec mężczyzn
— stwierdził.
Polityk wyliczał przy tym, w jaki sposób charakteryzuje się w tej sprawie problem kobiet, a jak mężczyzn.
Bo gdy problem dotyczy kobiet mówi się o dyskryminacji systemowej, prawach człowieka, nierównościach, konieczności zmian.
Ale gdy problem dotyczy mężczyzn: nagle pojawia się straszenie, moralizowanie, i wyśmiewanie
— zaznaczył Józefaciuk.
„Druga kategoria”
Poseł zaznaczył, że jego poglądy nie są „wojną z kobietami” ani „odbieranie praw kobietom”.
To jest walka o elementarną zasadę: RÓWNE PRAWA I RÓWNE OBOWIĄZKI wobec państwa. Bez względu na płeć. Bo mężczyzna nie jest obywatelem drugiej kategorii. I coraz więcej mężczyzn przestaje się bać mówić o tym głośno
— podsumował Marcin Józefaciuk
Czytaj także
SC/X/Wyborcz.biz
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760993-jozefaciuk-atakuje-wyborcza-poszlo-o-nierownosci
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.