Ambasada Iranu w Polsce reaguje na rewelacje ws. IRGC! "Odrzuca"

Budynek ambasady Iranu w Polsce oraz wpis ambasady Iranu w Polsce (screen z X) / autor: Wikimedia Commons/Darpaw/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en/X-Embassy in Poland (screen)
Ambasada Republiki Iranu w Warszawie całkowicie odrzuca wszelkie bezpodstawne i stronnicze twierdzenia dotyczące działań jej personelu dyplomatycznego” - czytamy w oświadczeniu ambasady Iranu w Polsce. Misja dyplomatyczna odniosła się w ten sposób do doniesień medialnych ws. attaché wojskowego Iranu w Polsce Mohammada Naghizadeha, który ma być aktywnym członkiem Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

Portal euractiv.com dotarł do tajnych dokumentów, w których posiadaniu mają być państw UE. Według raportu, niektórzy attache wojskowi Iranu, którzy znajdują się w państwach na terenie UE, mają być aktywnymi oficerami Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

Pojawił się tam polski wątek.

W dokumencie wskazano Mohammada Naghizadeha, irańskiego attaché wojskowego w Polsce, jako aktywnego członka IRGC rzekomo zdolnego do wspierania interesów finansowych i operacyjnych organizacji w Europie

— czytamy na euractiv.com.

Ambasada Iranu odrzuca doniesienia

Sprawa jest szeroko poruszana w mediach. Głos na ten temat zabrała ambasada Iranu w Polsce.

Ambasada Republiki Iranu w Warszawie całkowicie odrzuca wszelkie bezpodstawne i stronnicze twierdzenia dotyczące działań jej personelu dyplomatycznego i oświadcza, że obecność i aktywność wszystkich członków misji mieszczą się w ramach wzajemnego porozumienia dyplomatycznego

— czytamy w oświadczeniu na portalu X.

IRGC uznane za organizację terrorystyczną

19 lutego br. UE uznała formalnie Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej za organizację terrorystyczną.

(IRGC - przypis redakcyjny) zostanie objęty sankcjami w ramach unijnego systemu sankcji przeciwko terroryzmowi. Zakłada to zamrożenie jego środków i innych aktywów finansowych lub zasobów gospodarczych w państwach członkowskich UE oraz zakaz udostępniania mu środków finansowych i zasobów gospodarczych przez podmioty z UE

— czytamy na consilium.europa.eu.

xyz/X/euractiv.com/consilium.europa.eu

