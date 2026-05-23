Ambasada Iranu w Polsce reaguje na rewelacje ws. IRGC! "Odrzuca"

„Ambasada Republiki Iranu w Warszawie całkowicie odrzuca wszelkie bezpodstawne i stronnicze twierdzenia dotyczące działań jej personelu dyplomatycznego” - czytamy w oświadczeniu ambasady Iranu w Polsce. Misja dyplomatyczna odniosła się w ten sposób do doniesień medialnych ws. attaché wojskowego Iranu w Polsce Mohammada Naghizadeha, który ma być aktywnym członkiem Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.
Portal euractiv.com dotarł do tajnych dokumentów, w których posiadaniu mają być państw UE. Według raportu, niektórzy attache wojskowi Iranu, którzy znajdują się w państwach na terenie UE, mają być aktywnymi oficerami Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).
Pojawił się tam polski wątek.
W dokumencie wskazano Mohammada Naghizadeha, irańskiego attaché wojskowego w Polsce, jako aktywnego członka IRGC rzekomo zdolnego do wspierania interesów finansowych i operacyjnych organizacji w Europie
— czytamy na euractiv.com.
Czytaj także
Ambasada Iranu odrzuca doniesienia
Sprawa jest szeroko poruszana w mediach. Głos na ten temat zabrała ambasada Iranu w Polsce.
Ambasada Republiki Iranu w Warszawie całkowicie odrzuca wszelkie bezpodstawne i stronnicze twierdzenia dotyczące działań jej personelu dyplomatycznego i oświadcza, że obecność i aktywność wszystkich członków misji mieszczą się w ramach wzajemnego porozumienia dyplomatycznego
— czytamy w oświadczeniu na portalu X.
IRGC uznane za organizację terrorystyczną
19 lutego br. UE uznała formalnie Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej za organizację terrorystyczną.
(IRGC - przypis redakcyjny) zostanie objęty sankcjami w ramach unijnego systemu sankcji przeciwko terroryzmowi. Zakłada to zamrożenie jego środków i innych aktywów finansowych lub zasobów gospodarczych w państwach członkowskich UE oraz zakaz udostępniania mu środków finansowych i zasobów gospodarczych przez podmioty z UE
— czytamy na consilium.europa.eu.
Czytaj także
xyz/X/euractiv.com/consilium.europa.eu
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760990-ambasada-iranu-w-polsce-reaguje-na-rewelacje-ws-irgc-odrzuca
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.