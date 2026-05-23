"Łatwogang" znowu to zrobił! Pomaga choremu Maksiowi

Choć youtuber „Łatwogang” po rekordowym streamie, podczas którego zebrano ponad 280 mln zł, chciał na jakiś czas wycofać się z aktywności internetowej, to nie trzeba było czekać na kolejną ogromną akcję pomocową. Tym razem prowadzi zbiórkę pieniędzy na leczenie 8-letniego Maksia. W tym celu przejedzie rowerem całą Polskę. Streamer wyruszył wczoraj z Zakopanego, a celem podróży jest Gdańsk. Już na samym początku wyprawy zebrano milion złotych. W tej chwili (sobota, 23 maja, godzina 13:34) zebrał już ponad połowę docelowej kwoty!
Tym razem nie rak, lecz inna poważna choroba stała się negatywnym bohaterem historii o wielkim sercu młodego youtubera i połączeniu milionów Polaków w czynieniu dobra. Podczas przejazdu z Zakopanego do Krakowa (rowerem) „Łatwogang” zbierze pieniądze na terapię 8-latka chorego na dystrofię mięśniową Duchenne’a. Wyprawa rowerowa jest oczywiście relacjonowana na streamie i wczoraj, kiedy Piotr właściwie dopiero co wyruszył, zebrał już pierwszy milion złotych.
„Chcę przejechać całą Polskę rowerem”
Choć choroby 8-letniego Maksia nie da się całkowicie wyleczyć, można znacząco spowolnić jej rozwój, a tym samym - poprawić jakość życia dziecka. Konieczna do tego celu jest terapia genowa, której koszt w USA wynosi ok. 15 milionów złotych, a rodzinie chłopca wciąż brakuje około 12 milionów.
Łatwogang już w pierwszym dniu zebrał pierwszy milion, a w momencie, kiedy piszemy ten tekst, na liczniku streama widniała już ponad połowa potrzebnej kwoty (ponad 6 mln 280 tys. zł).
Postanowiłem, że chcę przejechać całą Polskę rowerem i to wszystko odbędzie się na żywo. (…) Podczas całej transmisji będziemy zbierać pieniądze dla Maksa
— zapowiedział youtuber w opublikowanym nagraniu.
Według stanu na sobotę po godzinie 13:30, Łatwogang jedzie rowerem już od ponad 21 godzin i pokonał ok. 290 km.
Ciężka choroba genetyczna dotyka głównie chłopców
Dystrofia mięśniowa Duchenne’a jest rzadką chorobą genetyczną, dotykającą głównie chłopców. To zwykle u nich choroba rozwija się i daje objawy. Wynika to ze sposobu dziedziczenia. Chłopcy mają tylko jeden chromosom X, a to w tym chromosomie znajduje się gen recesywny odpowiedzialny za chorobę. Jego uszkodzenie od razu wywołuje objawy. Dziewczynki, posiadające dwa chromosomy X, jeżeli dziedziczą chorobę to przeważnie jako bezobjawowe nosicielki i choroba rozwija się u nich tylko w wyjątkowych przypadkach.
Choć jeszcze kilkanaście lat temu średnia długość życia chorych na DMD wynosiła ok. 20-25 lat, to obecnie wielu pacjentów jest w stanie dożyć nawet 40 lat. Pierwsze objawy najczęściej zaczynają być widoczne między 2. a 5. rokiem życia. Dzieci z DMD zaczynają mieć kłopoty z wchodzeniem po schodach, bieganiem czy nawet wstawaniem z podłogi. Najczęstszymi symptomami są też problemy z chodzeniem i bieganiem, powiększenie łydek, „kaczkowaty” chód, częste upadki i kłopoty ze wstawaniem, osłabienie mięśni nóg. Choroba powodująca stopniowy zanik mięśni z czasem atakuje także serce i układ oddechowy. Większość dzieci traci zdolność samodzielnego chodzenia między 10. a 12. rokiem życia.
Z uwagi na powikłania kardiologiczne i oddechowe, pacjenci muszą być pod stałą opieką licznych specjalistów.
Tempo zbiórki jest naprawdę imponujące!
Onet.pl/wydarzenia.interia.pl/Fakt.pl/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760985-latwogang-znowu-to-zrobil-pomaga-choremu-maksiowi
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.