Którego rządu Szłapka jest rzecznikiem?! Chwali się... działaniami PiS i Błaszczaka. "Genialna reklama"

Były szef MON Mariusz Błaszczak. Na miniaturze - filmik Adama Szłapki / autor: Fratria/X
Rzecznik rządu Adam Szłapka wypuścił kolejny filmik, który zakończył słowami „robimy, nie gadamy”. Rzecz w tym, że polityk KO „gadał” o czymś co zrobił poprzedni rząd i poprzedni minister obrony. „Zapnijcie pasy. Lecą do nas najnowsze F-35 z polską szachownicą. Jedyne w tej części świata” - powiedział Szłapka. „Genialna reklama działania Mariusza Błaszczaka” - skomentował poseł PiS Janusz Cieszyński, były minister cyfryzacji.

Rząd Donalda Tuska jest pełen sprzeczności. Bo z jednej strony twierdzi, że za mało się chwali - podczas gdy chwali się długo, namiętnie i wcale nie tanio (billboardy „Robimy, nie gadamy”, za które Polacy zapłacili prawie 8 mln zł). W dodatku nie do końca ma czym się chwalić, więc większość propagandowych opowieści odnosi się bądź do osiągnięć poprzedników, bądź do programów z czasów rządów PiS, które obecna władza zdecydowała się kontynuować.

Szłapka „gada” o tym, co „zrobili” poprzednicy

Najjaskrawszym przykładem w ostatnim czasie są chyba myśliwce F-35. Rzecznik rządu Adam Szłapka opublikował filmik, w którym zachwyca się faktem, że te najnowocześniejsze maszyny trafią do polskiej armii.

Zapnijcie pasy. Lecą do nas najnowsze F-35 z polską szachownicą. Jedyne w tej części świata. Maszyny trafią do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Dla polskiej armii to jeden z najważniejszych momentów modernizacji naszych sił zbrojnych od wejścia Polski do NATO. F-35 to najnowocześniejsze, seryjnie produkowane samoloty bojowe piątej generacji na świecie. Polska kupiła 32 takie maszyny. Robimy, nie gadamy

— mówi na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Po rzeczniku rządu Donalda Tuska z całą pewnością można spodziewać się wielu rzeczy, ale chyba nie tego, że będzie wielkim fanem Mariusza Błaszczaka, byłego szefa MON. Komentatorzy przypominają bowiem, że Szłapka zachwala dokonania właśnie tego polityka i rządu PiS, który współtworzył.

Genialna reklama działania Mariusza Błaszczaka. W roli głównej Adam Szłapka

— napisał były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, poseł PiS.

Adam, gdyby głupota i hipokryzja biły mocnym blaskiem, to nie potrzebowalibyśmy nowych samolotów ani systemów antydronowych, sam chroniłbyś polskie niebo

— skomentował poseł Dariusz Matecki.

Jak już wreszcie Adam Szłapka ma co pochwalić, to musi być pisoskie

— zauważył były poseł Dariusz Lipiński.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

