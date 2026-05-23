Trollowanie zamiast dyplomacji? Bosak wbija szpilę Tuskowi

Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, ostro skrytykował premiera Donalda Tuska. Zarzucił mu, że zamiast prowadzić odpowiedzialną politykę zagraniczną, koncentruje się na uszczypliwych komentarzach pod adresem Donalda Trumpa i Amerykanów. W programie Tygodnik Polityczny emitowanym na Kanale Zero polityk skwitował, że szef rządu „zachowuje się jak troll”.
„Zachowuje się jak troll”
Premier Tusk, który tak jakby nie planując, co ma się w ogóle wydarzyć po prostu chodzi po mediach krajowych i międzynarodowych i wygłasza kwaśne komentarze tak, jakby jego głównym celem było dopiec Trumpowi, dopiec Amerykanom i pokazać gdzie ich ma. To jest nieodpowiedzialne
— zaznaczył Krzysztof Bosak.
Nawet niedawno podczas spotkania z George’em Clooneyem premier Tusk też nie omieszkał wbić szpilki prezydentowi
— dodał prowadzący rozmowę Jacek Prusinowski.
Zachowuje się jak troll
— skwitował Krzysztof Bosak.
Kanał Zero/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760978-trollowanie-zamiast-dyplomacji-bosak-wbija-szpile-tuskowi
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.