Trollowanie zamiast dyplomacji? Bosak wbija szpilę Tuskowi

Donald Tusk / autor: Fratria
Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, ostro skrytykował premiera Donalda Tuska. Zarzucił mu, że zamiast prowadzić odpowiedzialną politykę zagraniczną, koncentruje się na uszczypliwych komentarzach pod adresem Donalda Trumpa i Amerykanów. W programie Tygodnik Polityczny emitowanym na Kanale Zero polityk skwitował, że szef rządu „zachowuje się jak troll”.

Premier Tusk, który tak jakby nie planując, co ma się w ogóle wydarzyć po prostu chodzi po mediach krajowych i międzynarodowych i wygłasza kwaśne komentarze tak, jakby jego głównym celem było dopiec Trumpowi, dopiec Amerykanom i pokazać gdzie ich ma. To jest nieodpowiedzialne

— zaznaczył Krzysztof Bosak.

Nawet niedawno podczas spotkania z George’em Clooneyem premier Tusk też nie omieszkał wbić szpilki prezydentowi

— dodał prowadzący rozmowę Jacek Prusinowski.

Zachowuje się jak troll

— skwitował Krzysztof Bosak.

Kanał Zero/tt

