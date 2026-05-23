„Była krytyka WOT, krytyka F35, krytyka muru. Było tych krytyk. PiS było krytykowane za wszystko. Teraz okazuje się odwrotnie” - powiedział Andrzej Rafał Potocki z Tygodnika „Sieci” podczas „Salonu Dziennikarskiego na antenie Telewizji wPolsce24. Odniósł się w ten sposób do przybycia pierwszych trzech F-35 do Polski (32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku. W programie udział wzięli również: Anna Sarzyńska, Marek Formela oraz Piotr Semka.
Do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku przybyły 3 pierwsze polskie samoloty wielozadaniowe F-35 - najnowocześniejszy nabytek polskiego lotnictwa. Łącznie Polska zamówiła 32 maszyny 5. Generacji – całość dostaw maszyn ma się zakończyć w 2029 r.
To jest niesamowity wieczór. To jest wielki dzień dla Polski, dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej, lotnictwa i wszystkich Polaków. Pierwsze trzy F-35 wylądowały. To jest proces, który trwał wiele lat. Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy się przyczynili do tego, moim poprzednikom, tym wszystkim, którzy podjęli decyzję i tym, z którym ja dzisiaj mam zaszczyt współpracować
— mówił Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej.
Z kolei kilka lat temu Kosiniak-Kamysz mówił:
Podzieliliście nasz ukochany kraj. Podzieliliście w ten sposób, że nie ma gwarancji bezpieczeństwa, bo to nie liczba F35 gwarantuje bezpieczeństwo, ale wspólnota Polaków.
Kwestia została poruszona podczas „Salonu Dziennikarskiego” na antenie Telewizji wPolsce24.
„PiS było krytykowane za wszystko”
Była krytyka WOT, krytyka F35, krytyka muru. Było tych krytyk. PiS było krytykowane za wszystko. Teraz okazuje się odwrotnie
— powiedział Andrzej Rafał Potocki z Tygodnika „Sieci”.
Jakie były źródła, początki naszej poważnej współpracy z USA? Zaczęło się od pamiętnej rozmowy Jarosława Kaczyńskiego z doradcą (wtedy bardzo bliskim) Donalda Trumpa, Rudym Giulianim. Podczas tej rozmowy zostały zdefiniowane kierunki polityki zagranicznej Polski i USA oraz przekonanie strony amerykańskiej do tego, że Polska, jeśli chodzi o obronę flanki wschodniej NATO, Europy Środkowo-Wschodniej, jest mimo wszystko ważniejsza od Niemiec
— dodał publicysta.
„Na tle Błaszczaka to jest po prostu amator”
Dla demokracji najważniejsza jest prawda, która w wykonaniu Kosiniaka-Kamysza ma charakter spekulatywny. 7 lat temu (jako wybitny faryzeusz tej ekipy) mówił o spójności społecznej, którą sam projektem podniesienia wieku emerytalnego w Polsce rozłożył
— redaktor naczelny Gazety Gdańskiej, Marek Formela.
Jak mówił Kulczyk, Kosiniak-Kamysz to był „fajny chłopak”. W takiej roli Donald Tusk obsadził go na tym stanowisku. Niestety na tle Mariusza Błaszczaka to jest po prostu amator.
Lekarz zwierzchnikiem Sił Zbrojnych
Powierzenie lekarzowi zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi było dosyć odważnym eksperymentem
— skwitowała Anna Sarzyńska z Telewizji wPolsce24.
Podczas programu poruszono również kwestię żołnierzy USA, którzy mają zostać skierowani do Polski. Rozmawiano także na temat wielkiego marszu Solidarności w Warszawie, a wizyty premiera Węgier Petera Magyara w Polsce oraz referendum ws. odwołania Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta Krakowa.
Czytaj także
- TYLKO U NAS. Znamy kulisy decyzji prezydenta Trumpa ws. wysłania amerykańskich żołnierzy do Polski
- Solidarność znowu zwycięża. Polacy mają dość szalonej polityki, która niszczy ich życie
- Ależ się boją! Rozpaczliwy apel Giertycha ws. Miszalskiego. „Niech nikt z naszych…”
- Minister z KO życzy obecnej władzy przegranej?! Wrzucił zdjęcie Tuska z Magyarem, ale to nie wszystko. „Skąd ta samokrytyka?”
xyz/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760977-pierwsze-f-35-w-polsce-pis-bylo-krytykowane-za-wszystko
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.