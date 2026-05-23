PiS rozwijało Polskę, a ekipa Tuska? "Ten rząd nic nie buduje!"

„Zbudowaliśmy wiele takich szkół, gimnazjów i szkół specjalnych, podczas gdy ten rząd nic nie buduje!” - napisał kandydat na premiera PiS, prof. Przemysław Czarnek. Były minister edukacji odniósł się w ten sposób do publikacji Katarzyny Sójki, która poinformowała o otwarciu „super nowoczesnej” szkoły w Rychtalu, na którą większość środków przekazał rząd Mateusza Morawieckiego.
Rząd koalicji 13 grudnia zwija Polskę i jej gospodarkę. Wrócił Donald Tusk, a wraz z nim słynne „pinindzy nie ma i nie będzie”. Nie minęła połowa roku a NFZ już znajduje się na skraju wypłacalności. Poszczególne spółki skarbu państwa, które za czasów PiS były motorem napędowym rozwoju, dziś wykazują straty. Środków na rozwój nie ma, ale na największy rząd w historii III RP oczywiście się znalazły.
Poseł PiS Katarzyna Sójka opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, na którym odnosi się do inwestycji, którą otwiera teraz ekipa Tuska.
Rychtal, powiat kępiński. Wielki dzień w Rychtalu. Dziś otwieramy super nowoczesną szkołę. Koszt ponad 26 milionów złotych. Policzmy to dokładnie. Gmina wyłożyła 5 milionów, a 22 miliony sfinansowano z programów rządu premiera Mateusza Morawieckiego
— powiedziała była minister zdrowia w II rządzie Mateusza Morawieckiego.
Dziś w całej Polsce samorządy otwierają inwestycje z programów rządu Prawa i Sprawiedliwości, choć mało kto ma odwagę przyznać, skąd naprawdę pochodzą środki, kto dał te pieniądze. Obecna władza zamiast cokolwiek robić woli chwalić się cudzymi sukcesami. Dokładnie tak jak z myśliwcami F35. Gratulacje dla mieszkańców Rychtala. Podajcie ten film dalej, żeby prawda dotarła do wszystkich
— dodała.
„Ten rząd nic nie buduje!”
Do sprawy odniósł się kandydat na premiera PiS, prof. Przemysław Czarnek.
Zbudowaliśmy wiele takich szkół, gimnazjów i szkół specjalnych, podczas gdy ten rząd nic nie buduje!
— skomentował na portalu X.
