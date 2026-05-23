” Powiem panu coś, panie prezydencie. U ludzi nieskutecznych wygrywają kompleksy” - mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w nagraniu opublikowanym na portalu X. Lider Lewicy atakuje prezydenta Karola Nawrockiego za jego weta, zarzucając głowie państwa również brak skuteczności, ponieważ inicjatywy ustawodawcze nie są podejmowane. Marszałek wspomina także o środowisku LGBT, twierdząc, że „na złość” tym osobom Karol Nawrocki zawetuje „związki partnerskie”. Na opublikowane nagranie odpowiedział Czarzastemu mec. Bartosz Lewandowski, który przypomniał, jak do środowisk, których broni dziś marszałek, podchodziła PZPR.
O ile poprzedni marszałek Sejmu Szymon Hołownia prezentował tak wobec poprzedniego, jak i obecnego prezydenta postawę raczej ugodową (najbardziej zatwardziali zwolennicy obecnych władz nadal zresztą nie mogą mu darować zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego), o tyle będący obecnie drugą osobą w państwie Włodzimierz Czarzasty zachowuje się niekiedy nawet bardziej konfrontacyjnie niż premier Donald Tusk.
Czarzasty uderza w prezydenta
Marszałek Czarzasty po raz kolejny zaatakował prezydenta Nawrockiego, zarzucając mu „brak skuteczności”, a co za tym idzie - w ocenie lidera Lewicy - również „kompleksy”. Weta są natomiast, zdaniem Czarzastego, wyłącznie na złość.
Panie prezydencie, u ludzi nieskutecznych wygrywają kompleksy. Jedną z miar polityki jest skuteczność. Panie prezydencie, referendum, które pan planował, nie będzie, bo Senat się nie zgodził. Ustawy, które pan kieruje do Sejmu są do pana odsyłane, bo są niechlujnie napisane przez ludzi, którzy nie umieją tego zrobić. Zawetował pan SAFE, a mimo to rząd do Polski sprowadził 186 miliardów. zł. Zmian w konstytucji nie będzie, bo nikt nie będzie zmieniał zapisów konstytucji z ludźmi, którzy tę konstytucję łamią
— przekonuje na nagraniu polityk.
Jednym słowem: jest pan politykiem nieskutecznym. A co pan umie zrobić? Po pierwsze zablokował pan Lex Kamilek. Zrobił pan na złość tak naprawdę dzieciom. Potem zablokował pan ustawę łańcuchową. Zrobił pan tak naprawdę na złość psom. Następnie zablokował pan możliwość brania rozwodów w urzędach stanu cywilnego. Zrobił pan tak naprawdę na złość ludziom. Następnie zablokował pan powstanie Parku Narodowego Dolnej Odry. Zrobił pan na złość przyrodzie. Zablokował pan również ustawę regulującą internet. Dopuścił pan w związku z tym do tego, że pornografia w internecie i hejt są nadal. Powiem panu, co pan zrobi w najbliższym czasie? Po raz trzeci pan zablokuje ustawę dotyczącą kryptowalut. Dlaczego? Dlatego, żeby się ucieszyli przewalacze, łapownicy, osoby skorumpowane. Może i pan, nie wiem z jakiego powodu. Następnie zablokuje pan ustawę o związkach partnerskich, bo nie lubi pan ludzi ze środowisk LGBT. Powiem panu coś, panie prezydencie. U ludzi nieskutecznych wygrywają kompleksy
— podsumowuje.
Bo przecież wcale nie było tak, że prezydent każdą decyzję o zawetowaniu ustawy dokładnie wyjaśniał i omawiał. Bo przecież wcale nie jest tak, że propozycje legislacyjne przepadają, bo mamy w parlamencie taką a nie inną większość. Bo przecież wcale nie jest tak, że Czarzasty - dość doświadczony polityk, człowiek wykształcony i nieustannie podkreślający swoje „oczytanie”, sięga po ataki na poziomie pierwszego lepszego fana profilu „Sokzburaka”.
„Czy ma Pan Marszałek kompleks”
Na wpis odpowiedział mec. Bartosz Lewandowski, który zwrócił uwagę szczególnie na wątek środowisk LGBT, ale też politycznych korzeni Czarzastego.
Czy ma Pan Marszałek kompleks związany z aferą Rywina i przynależnością do PZPR w momencie gdy komuniści gnębili ludzi za odmienną orientację seksualną i działalność niepodległościową?
— zapytał prawnik.
X/Joanna Jaszczuk
