Sam stawił czoła Żurkowi i 13 sędziom! Pawełczyk-Woicka ujawnia: "Nawiedzili jego gabinet"

autor: Fratria
Niedawno wybrany sędzia do KRS Bartłomiej Starosta poskarżył się na platformie X, że czynności Szefa Biura KRS wciąż wykonuje sędzia Przemysław Wypych, chociaż został odwołane z delegacji do KRS w 2024 roku. Na wpis Starosty odpowiedziała Dagmara Pawełczyk-Woicka, była przewodnicząca KRS.

15.05.2026 skończyła się kadencja neoKRS. Teraz uprawnienia do zarządzania profilami na X i fb ma pracownik zespołu prasowego Biura KRS, który podlega służbowo Szefowi Biura KRS. Paweł Wypych został odwołany z delegacji do KRS w 2024,ale do tej pory wykonuje czynności Szefa Biura

— napisał na platformie X sędzia Bartłomiej Starosta.

Ależ oni są niecierpliwi!”

Na powyższy wpis zdecydowała się zareagować Dagmara Pawełczyk-Woicka, była przewodnicząca KRS. Zwróciła uwagę na pośpiech nominatów obecnej władzy w procesie przejęcia KRS.

Szef Biura KRS sędzia Przemysław Wypych w pojedynkę stawił czoła ministrowi sprawiedliwości Waldemarowi Żurkowi i 13 sędziom, którzy w sposób niezgodny z przepisami chcieli przejąć zarządzanie biurem i jednocześnie nawiedzili jego gabinet. Ależ oni są niecierpliwi!

— podkreślił była przewodnicząca KRS.

tkwl/X

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

