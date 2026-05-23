Niedawno wybrany sędzia do KRS Bartłomiej Starosta poskarżył się na platformie X, że czynności Szefa Biura KRS wciąż wykonuje sędzia Przemysław Wypych, chociaż został odwołane z delegacji do KRS w 2024 roku. Na wpis Starosty odpowiedziała Dagmara Pawełczyk-Woicka, była przewodnicząca KRS.
15.05.2026 skończyła się kadencja neoKRS. Teraz uprawnienia do zarządzania profilami na X i fb ma pracownik zespołu prasowego Biura KRS, który podlega służbowo Szefowi Biura KRS. Paweł Wypych został odwołany z delegacji do KRS w 2024,ale do tej pory wykonuje czynności Szefa Biura
— napisał na platformie X sędzia Bartłomiej Starosta.
„Ależ oni są niecierpliwi!”
Na powyższy wpis zdecydowała się zareagować Dagmara Pawełczyk-Woicka, była przewodnicząca KRS. Zwróciła uwagę na pośpiech nominatów obecnej władzy w procesie przejęcia KRS.
Szef Biura KRS sędzia Przemysław Wypych w pojedynkę stawił czoła ministrowi sprawiedliwości Waldemarowi Żurkowi i 13 sędziom, którzy w sposób niezgodny z przepisami chcieli przejąć zarządzanie biurem i jednocześnie nawiedzili jego gabinet. Ależ oni są niecierpliwi!
— podkreślił była przewodnicząca KRS.
