Prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania z mieszkańcami powiatu sokołowskiego wyjaśnił, dlaczego zawetował rządową ustawę ws. SAFE. „Nie daliście mi takiego pozwolenia jako naród, żebym was zadłużał w obcych środkach finansowych na kolejne dekady i w imieniu waszych dzieci” - podkreślił.
Prezydent podczas spotkania wrócił do kwestii programu SAFE. Rządowa ustawa w tej sprawie została przez niego zawetowana.
Nie podpisałem tej ustawy z wielu względów. Toczyła się oczywiście długa, merytoryczna debata. Wiele tygodni dyskutowaliśmy z ekspertami, jak to wygląda, jakie są zagrożenia. Ale pomyślałem sobie (…) czy ktokolwiek z państwa, proszę się zgłosić, czy ktokolwiek z państwa podpisałby zobowiązanie kredytowe na 35 lat w imieniu swoim, swoich dzieci i swoich wnuków, nie znając oprocentowania?
— pytał zgromadzonych mieszkańców.
Nie daliście mi takiego pozwolenia jako naród, żebym was zadłużał w obcych środkach finansowych na kolejne dekady i w imieniu waszych dzieci
— dodał.
SAFE 0 proc.
Nawrocki przypomniał też o swojej inicjatywie „SAFE 0 proc.” Jak ocenił, „ta ustawa jest teraz przedstawiona przez Polskie Stronnictwo Ludowe”.
Mimo, że to była moja ustawa, wzięło tę ustawę Polskie Stronnictwo Ludowe, czyli tam i przecinki i kropki zgadzają się z moją ustawą i ta ustawa jest w Sejmie
— powiedział.
Dodał, że ustawa jest - podobnie jak kilkanaście prezydenckich inicjatyw ustawodawczych - mrożona przez marszałka Sejmu.
Adrian Siwek/PAP
