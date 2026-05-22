Prezydent Nawrocki ujawnia! Oto dlaczego zawetował ustawę ws. SAFE

Prezydent o sprawie SAFE / autor: PAP/Przemysław Piątkowski
Prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania z mieszkańcami powiatu sokołowskiego wyjaśnił, dlaczego zawetował rządową ustawę ws. SAFE. „Nie daliście mi takiego pozwolenia jako naród, żebym was zadłużał w obcych środkach finansowych na kolejne dekady i w imieniu waszych dzieci” - podkreślił.

Prezydent podczas spotkania wrócił do kwestii programu SAFE. Rządowa ustawa w tej sprawie została przez niego zawetowana.

Nie podpisałem tej ustawy z wielu względów. Toczyła się oczywiście długa, merytoryczna debata. Wiele tygodni dyskutowaliśmy z ekspertami, jak to wygląda, jakie są zagrożenia. Ale pomyślałem sobie (…) czy ktokolwiek z państwa, proszę się zgłosić, czy ktokolwiek z państwa podpisałby zobowiązanie kredytowe na 35 lat w imieniu swoim, swoich dzieci i swoich wnuków, nie znając oprocentowania?

— pytał zgromadzonych mieszkańców.

Nie daliście mi takiego pozwolenia jako naród, żebym was zadłużał w obcych środkach finansowych na kolejne dekady i w imieniu waszych dzieci

— dodał.

SAFE 0 proc.

Nawrocki przypomniał też o swojej inicjatywie „SAFE 0 proc.” Jak ocenił, „ta ustawa jest teraz przedstawiona przez Polskie Stronnictwo Ludowe”.

Mimo, że to była moja ustawa, wzięło tę ustawę Polskie Stronnictwo Ludowe, czyli tam i przecinki i kropki zgadzają się z moją ustawą i ta ustawa jest w Sejmie

— powiedział.

Dodał, że ustawa jest - podobnie jak kilkanaście prezydenckich inicjatyw ustawodawczych - mrożona przez marszałka Sejmu.

