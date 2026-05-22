Poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych postanowił włączyć się do nawoływań o zbojkotowanie krakowskiego referendum ws. odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Przekonywał on, że Prawo i Sprawiedliwość nie powinien… mieszać się do samorządów. Ciekawe, czy jak Miszalski zostanie odwołany, to Giertych znowu będzie próbował podważać decyzję Polaków, tak jak to było przy okazji wyborów na prezydenta Polski?
Samozwańczy „demokraci” z Koalicji Obywatelskiej w obawie przed społeczeństwem i wizją odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego, chcą za wszelką cenę obronić go, wzywając do bojkotu wydarzenia. Jeżeli frekwencja nie będzie wystarczająca, to włodarz miasta utrzyma swoje stanowisko niezależnie od wyników.
Apel Giertycha
Teraz w akcję bojkotowania referendum postanowił włączyć się poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych.
Wszelkie prowokacje, jak ta z próbą obalenia prezydenta Krakowa należy odrzucić. Nie będzie nam PiS mieszał w samorządach. Niech nikt z naszych nie uczestniczy w tej farsie
— apelował.
Tacy to „demokraci”
Na wpis Romana Giertycha zareagował mecenas Bartosz Lewandowski, który zwrócił uwagę, że zachęcanie do bojkotowania referendum nie ma nic wspólnego z „demokracją”, na którą często powołuje się obóz rządzący.
Żaden to „obóz demokratyczny”. Grupa ludzi, którzy albo nie potrafią pogodzić się z wynikami wyborów i nawołują do ich nieuznawania, albo chcą bojkotu referendum, czyli formy bezpośredniego sprawowania władzy przez obywateli
— wskazał.
A nadto cieszą się z zawiązywania „kordonowych” koalicji, unieważniania wyborów (Rumunia), czy wsadzania oponentów politycznych do więzień, aby uniemożliwić im kandydowanie
— dodał.
Adrian Siwek/X
