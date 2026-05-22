Polska nie znalazła wśród beneficjentów unijnego Funduszu Innowacji ds. Ciepła, który finansowy jest z opłat ETS. „Polska pod rządami Tuska znów ograna i nie dostanie ani złotówki na innowacje. Tusk jedyne co jest w stanie załatwić to drogie kredyty, wysokie rachunki i zaciskanie pasa” - wskazał Maciej Wąsik, europoseł PiS.
Komisja Europejska zdecydowała o wyborze 65 projektów w ramach aukcji Funduszu Innowacji ds. Ciepła.
Była to pierwsza tego typu aukcja o zasięgu ogólnounijnym. Jej celem jest przyspieszenie wdrażania innowacyjnych technologii czystego ciepła w europejskim przemyśle.
W 10 krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Francji, Niemczech, na Węgrzech, w Portugalii, Słowenii i Hiszpanii – projekty te będą wykorzystywać szeroki zakres technologii w celu dekarbonizacji przemysłowej produkcji ciepła oraz przyspieszenia wprowadzania na rynek zelektryfikowanych rozwiązań grzewczych i ciepła wytwarzanego bezpośrednio ze źródeł odnawialnych
— przekazała Komisja Europejska w komunikacie prasowym.
KE wskazała, że projekty otrzymają łącznie około 400 mln euro dotacji z Funduszu Innowacji. Na środki te zrzucamy się także my, bo… pochodzą one z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS).
„Polska znów ograna”
Sprawę w mediach społecznościowych skomentował Maciej Wąsik, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.
Komisja Europejska rozdysponowała dziś 400 mln euro bezzwrotnych dotacji z Funduszu Innowacji na projekty dekarbonizacyjne
— wskazał.
Polska pod rządami Tuska znów ograna i nie dostanie ani złotówki na innowacje. Tusk jedyne co jest w stanie załatwić to drogie kredyty, wysokie rachunki i zaciskanie pasa
— dodał.
