Kluczowa decyzja prezydenta Nawrockiego! Chodzi o Zielony Ład

Prezydent nie odpuszcza ws. referendum / autor: PAP/Przemysław Piątkowski
Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że ponownie skieruje do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum ws. polityki klimatycznej UE. „Sprawa jest zbyt poważna, zmienimy pytanie, a naród się wypowie” - stwierdził prezydent.

Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Prezydent postulował, by takie referendum zostało zorganizowane 27 września, a pytanie miało brzmieć: „Czy jest Pani/Pan za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?”.

Słyszałem, że pytanie było nieodpowiednie. Sprawa jest zbyt poważna, (…) żeby złe pytanie decydowało o tym, czy będzie referendum o Zielonym Ładzie, czy nie będzie

— mówił prezydent na spotkaniu z mieszkańcami powiatu sokołowskiego (woj. mazowieckie).

Dlatego zapowiedział, że złoży drugi wniosek ws. przeprowadzenia referendum.

I zmienimy po prostu pytanie, jeśli ono jest nieodpowiednie, a naród się wypowie

— powiedział Nawrocki.

Głos narodu polskiego

Podkreślił, że „referendum to nie jest tylko dyskusja ekspertów, to jest głos narodu polskiego”.

A naród polski w referendum ma prawo powiedzieć „nie chcemy europejskiej polityki klimatycznej, nie chcemy Zielonego Ładu”

— powiedział prezydent.

Dodał, że stanowisko Senatu wobec inicjatywy referendum „nie jest uderzeniem w Karola Nawrockiego”.

Ja jestem tylko przekaźnikiem pewnej społecznej emocji. Senatorowie powiedzieli wam (mieszkańcom): „nie chcemy słuchać waszego głosu”

— stwierdził prezydent.

Podkreślił, że „tak nie można”, a on będzie konsekwentnie prezydentem, który chce słuchać głosu narodu.

Referendum

Zgodnie z konstytucją prezydent zarządza referendum ogólnokrajowe za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Większość bezwzględna konieczna do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie referendum wynosiła w środowym głosowaniu 48 głosów.

