Kluczowa decyzja prezydenta Nawrockiego! Chodzi o Zielony Ład

Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że ponownie skieruje do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum ws. polityki klimatycznej UE. „Sprawa jest zbyt poważna, zmienimy pytanie, a naród się wypowie” - stwierdził prezydent.
Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Prezydent postulował, by takie referendum zostało zorganizowane 27 września, a pytanie miało brzmieć: „Czy jest Pani/Pan za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?”.
Słyszałem, że pytanie było nieodpowiednie. Sprawa jest zbyt poważna, (…) żeby złe pytanie decydowało o tym, czy będzie referendum o Zielonym Ładzie, czy nie będzie
— mówił prezydent na spotkaniu z mieszkańcami powiatu sokołowskiego (woj. mazowieckie).
Dlatego zapowiedział, że złoży drugi wniosek ws. przeprowadzenia referendum.
I zmienimy po prostu pytanie, jeśli ono jest nieodpowiednie, a naród się wypowie
— powiedział Nawrocki.
Głos narodu polskiego
Podkreślił, że „referendum to nie jest tylko dyskusja ekspertów, to jest głos narodu polskiego”.
A naród polski w referendum ma prawo powiedzieć „nie chcemy europejskiej polityki klimatycznej, nie chcemy Zielonego Ładu”
— powiedział prezydent.
Dodał, że stanowisko Senatu wobec inicjatywy referendum „nie jest uderzeniem w Karola Nawrockiego”.
Ja jestem tylko przekaźnikiem pewnej społecznej emocji. Senatorowie powiedzieli wam (mieszkańcom): „nie chcemy słuchać waszego głosu”
— stwierdził prezydent.
Podkreślił, że „tak nie można”, a on będzie konsekwentnie prezydentem, który chce słuchać głosu narodu.
Referendum
Zgodnie z konstytucją prezydent zarządza referendum ogólnokrajowe za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Większość bezwzględna konieczna do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie referendum wynosiła w środowym głosowaniu 48 głosów.
Czytaj także
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760949-kluczowa-decyzja-prezydenta-nawrockiego-chodzi-o-zielony-lad
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.