Środowisko LGBT się wścieknie! Władze Zakopanego zdecydowały

Burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz zapowiedział, że zakopiański urząd będzie odmawiał transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Jak podkreślił, nowe przepisy „nie zmieniają konstytucji”.
W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra cyfryzacji w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Przewiduje ono różne formy aktu małżeństwa w zależności od tego, kto zawarł związek — kobietę i mężczyznę, kobietę i kobietę lub mężczyznę i mężczyznę. Rozporządzenie zacznie obowiązywać po trzech miesiącach od ogłoszenia.
Niezgodne z prawem
Z taką wzbudzającą ogromne kontrowersje - także prawne - nie zgadza się jednak wielu samorządowców.
Burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz wskazał, że urząd jego miasta nie będzie dokonywał takich transkrypcji.
Jeżeli chodzi o małżeństwa jednopłciowe, to stoimy na stanowisku, że jest to niezgodne z konstytucją i niezgodne z obowiązującymi przepisami. Bez większych zmian nie mamy prawa jako gmina interpretować przepisów w ten sposób, żebyśmy mogli te transkrypcje przeprowadzać, tak że będziemy tutaj musieli wydawać odmowy
— powiedział PAP Filipowicz.
Jak zaznaczył, urząd w Zakopanem będzie wykonywał przepisy w zakresie dokumentów zgodnych z polskim systemem prawnym, jednak w przypadku małżeństw jednopłciowych ich transkrypcja — w ocenie samorządu — pozostaje sprzeczna z konstytucją i obowiązującymi przepisami.
To rozporządzenie pewnie umożliwi transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa, natomiast to nie jest jednoznaczne z tym, że legalizuje małżeństwa jednopłciowe w naszym kraju
— dodał burmistrz Zakopanego.
Według niego spór dotyczący interpretacji nowych regulacji może trafić do Trybunału Konstytucyjnego.
Podejrzewam, że czeka nas bardzo duża dyskusja i pewnie oprze się to o Trybunał Konstytucyjny
— ocenił.
Tradycja i religia
Filipowicz podkreślił jednocześnie, że Podhale pozostaje regionem silnie przywiązanym do tradycji i religii.
Wiadomo, że Zakopane i Podhale to miejsce bardzo przywiązane do tradycji i wiary i te przekonania nasze lokalne są wszystkim znane
— zaznaczył.
Jednocześnie ocenił, że nowe regulacje nie powinny prowadzić do napięć społecznych.
Nie ma powodu, żeby ta decyzja miała wywoływać jakieś napięcia społeczne u nas, bo ludzie są przywiązani do tradycji i wiary, ale też każdy zajmuje się swoją codzienną pracą i nikogo nie ocenia
— dodał.
Burmistrz zaznaczył, że Zakopane pozostaje miastem otwartym dla wszystkich mieszkańców i turystów, niezależnie od orientacji seksualnej.
Zakopane jest miejscem bardzo tolerancyjnym i jesteśmy otwarci na wszystkich. Wszyscy powinni się tu czuć dobrze niezależnie od swojego wyglądu czy orientacji seksualnej
— powiedział.
Adrian Siwek/PAP
