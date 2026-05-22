Prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania z mieszkańcami powiatu sokołowskiego odniósł się do skandalicznego zachowania premiera Donalda Tuska, który obrażał Donalda Trumpa, gdy było jasne, że może on ponownie zostać prezydentem USA. „Jak można obrażać prezydenta największego mocarstwa na świecie, nie biorąc za to żadnej odpowiedzialności. Stop” - powiedział polski prezydent.
Prezydent USA Donald Trump poinformował wczoraj, że podjął decyzję o wysłaniu kolejnych 5 tys. żołnierzy USA do Polski. Przywódca USA argumentował, iż decyzję tę podjął „w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim”. Nie wskazał za to na premiera Donalda Tuska, który - co powszechnie wiadomo - obrażał w przeszłości Donalda Trumpa, sugerując nawet, że może być rosyjskim agentem.
Nieodpowiedzialne zachowanie Tuska
Prezydent Karol Nawrocki odnosząc się do tej sytuacji zauważył, że on sam, chociaż ma wiele krytycznych uwag do Niemiec, nigdy nie pozwoliłby sobie na obrażanie niemieckiego kanclerza.
Ja mam wiele drodzy państwo uwag, żalu, krytyki do naszego zachodniego sąsiada, do Niemiec, o hegemonię w Unii Europejskiej, o reparacje, które powinni nam wypłacić, ale w życiu bym sobie nie pozwolił, żeby jako prezydent Polski ubliżać kanclerzowi Niemiec, którego wybrali Niemcy. Mówię mu: „Z tym się nie zgadzam. Wypłaćcie nam reparacje”. Spotykamy się i dyskutujemy. A jak można obrażać prezydenta największego mocarstwa na świecie, nie biorąc za to żadnej odpowiedzialności. Stop
— powiedział prezydent.
Czytaj także
tkwl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760947-co-to-byl-za-wstyd-prezydent-wypomnial-tuskowi-jego-zachowanie
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.