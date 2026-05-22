Prezes PiS bezlitosny dla rządu: "Gdyby nie prezydent Karol Nawrocki..."

Jarosław Kaczyński / autor: Fratria
„Polacy mają prawo oczekiwać od rządzących skuteczności w sprawach bezpieczeństwa państwa” – napisał Jarosław Kaczyński na portalu X. Prezes Prawa i Sprawiedliwości pisze o sukcesie prezydenta Karola Nawrockiego ws. obecności amerykańskich żołnierzy na terenie Rzeczypospolitej.

Jak wynika z deklaracji prezydenta Donalda Trumpa, do Polski ma trafić dodatkowo 5 000 amerykańskich żołnierzy. Ogłaszając tę informację w mediach społecznościowych wspomniał o roli Karola Nawrockiego.

Do tej sprawy odniósł się Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości we wpisie na portalu X gani obecny polski rząd za brak odpowiednich działań.

Przez wiele miesięcy przedstawiciele rządu prowadzili politykę, która osłabiała relacje z naszym najważniejszym sojusznikiem. Gdy zapadały kluczowe decyzje dotyczące bezpieczeństwa, zabrakło skutecznej dyplomacji, profesjonalizmu i realnego wpływu

— czytamy.

Sukces Nawrockiego

Jarosław Kaczyński zwraca też uwagę na sukces, który odniósł prezydent Karol Nawrocki.

Polacy mają prawo oczekiwać od rządzących skuteczności w sprawach bezpieczeństwa państwa, a nie serii kompromitujących zaniedbań. Gdyby nie prezydent Karol Nawrocki, nasze bezpieczeństwo byłoby osłabione. Jak wynika z komunikatu prezydenta Donalda Trumpa, Polska otrzymała realne wsparcie. To duży sukces prezydenta Karola Nawrockiego

— pisze prezes PiS.

mly/X

