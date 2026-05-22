„Polacy mają prawo oczekiwać od rządzących skuteczności w sprawach bezpieczeństwa państwa” – napisał Jarosław Kaczyński na portalu X. Prezes Prawa i Sprawiedliwości pisze o sukcesie prezydenta Karola Nawrockiego ws. obecności amerykańskich żołnierzy na terenie Rzeczypospolitej.
Jak wynika z deklaracji prezydenta Donalda Trumpa, do Polski ma trafić dodatkowo 5 000 amerykańskich żołnierzy. Ogłaszając tę informację w mediach społecznościowych wspomniał o roli Karola Nawrockiego.
Do tej sprawy odniósł się Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości we wpisie na portalu X gani obecny polski rząd za brak odpowiednich działań.
Przez wiele miesięcy przedstawiciele rządu prowadzili politykę, która osłabiała relacje z naszym najważniejszym sojusznikiem. Gdy zapadały kluczowe decyzje dotyczące bezpieczeństwa, zabrakło skutecznej dyplomacji, profesjonalizmu i realnego wpływu
— czytamy.
Sukces Nawrockiego
Jarosław Kaczyński zwraca też uwagę na sukces, który odniósł prezydent Karol Nawrocki.
Polacy mają prawo oczekiwać od rządzących skuteczności w sprawach bezpieczeństwa państwa, a nie serii kompromitujących zaniedbań. Gdyby nie prezydent Karol Nawrocki, nasze bezpieczeństwo byłoby osłabione. Jak wynika z komunikatu prezydenta Donalda Trumpa, Polska otrzymała realne wsparcie. To duży sukces prezydenta Karola Nawrockiego
— pisze prezes PiS.
mly/X
