Paniczny ruch ludzi Żurka! Co chcą zrobić Wosiowi? Poseł PiS złoży zawiadomienie

autor: Fratria/X
Prokuratura zarządzana przez Waldemara Żurka znów wzywa Michała Wosia na przesłuchanie - tym razem chce mu postawić zarzuty dotyczące rzekomy nieprawidłowości w funkcjonowaniu Służby Więziennej. Informację podało radio RMF FM. Tymczasem sam Woś poinformował, że… żadnego wezwania w tej sprawie jeszcze nie otrzymał. „Widać panikę w ich szeregach – Zbigniew Ziobro wyjazdem do USA ich ośmieszył, więc potrzebny jest temat zastępczy” - podkreślił Woś.

To już nie pierwszy raz, gdy podległa ministrowi Waldemarowi Żurkowi prokuratura zajmuje się ściganiem byłego wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia. Wcześniej podejmowała takie działania w związku z zakupem systemu Pegasus dla CBA ze środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Widzę w RMF24, że żurkowcy znów chcą stawiać zarzuty i się kompromitować. W sprawie Pegasusa jest już 4:0 – każde z zażaleń wygrałem w sądzie. Żadnego nowego wezwania w sprawie SW nie otrzymałem. Nowa praktyka: wzywanie przez media

— podkreślił na platformie X Michał Woś, poseł PiS.

Co zarzuca Wosiowi prokuratura?

A jaki konkretnie zarzut miałby usłyszeć Michał Woś?

Co do meritum: chcą mi postawić zarzut, że podpułkownika ABW, przyjętego do SW do zwalczania przestępczości narkotykowej, awansowałem na pełnego pułkownika - na podstawie obowiązującej ustawy (art. 169 ustawy o SW). Tymczasem Żurek i Bodnar zastosowali ten przepis już 336 razy od czasu objęcia rządów przez uśmiechniętą koalicję. Złożę i na nich zawiadomienie

— poinformował poseł PiS.

Widać panikę w ich szeregach – Zbigniew Ziobro wyjazdem do USA ich ośmieszył, więc potrzebny jest temat zastępczy

— ocenił Woś.

Ten bandytyzm oraz szykany się skończą”

Poseł PiS stwierdził, że rządy obecnej ekipy rządzącej zakończą się po przyszłorocznych wyborach parlamentarnych.

Jeszcze kilkanaście miesięcy i ten bandytyzm oraz szykany się skończą. Prawo i Sprawiedliwość dosięgnie Bodnara, Żurka, Giertycha i całą zorganizowaną grupę Tuska

— napisał polityk PiS.

tkwl/X/RMF FM

