Prokuratura zarządzana przez Waldemara Żurka znów wzywa Michała Wosia na przesłuchanie - tym razem chce mu postawić zarzuty dotyczące rzekomy nieprawidłowości w funkcjonowaniu Służby Więziennej. Informację podało radio RMF FM. Tymczasem sam Woś poinformował, że… żadnego wezwania w tej sprawie jeszcze nie otrzymał. „Widać panikę w ich szeregach – Zbigniew Ziobro wyjazdem do USA ich ośmieszył, więc potrzebny jest temat zastępczy” - podkreślił Woś.
To już nie pierwszy raz, gdy podległa ministrowi Waldemarowi Żurkowi prokuratura zajmuje się ściganiem byłego wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia. Wcześniej podejmowała takie działania w związku z zakupem systemu Pegasus dla CBA ze środków z Funduszu Sprawiedliwości.
Widzę w RMF24, że żurkowcy znów chcą stawiać zarzuty i się kompromitować. W sprawie Pegasusa jest już 4:0 – każde z zażaleń wygrałem w sądzie. Żadnego nowego wezwania w sprawie SW nie otrzymałem. Nowa praktyka: wzywanie przez media
— podkreślił na platformie X Michał Woś, poseł PiS.
Co zarzuca Wosiowi prokuratura?
A jaki konkretnie zarzut miałby usłyszeć Michał Woś?
Co do meritum: chcą mi postawić zarzut, że podpułkownika ABW, przyjętego do SW do zwalczania przestępczości narkotykowej, awansowałem na pełnego pułkownika - na podstawie obowiązującej ustawy (art. 169 ustawy o SW). Tymczasem Żurek i Bodnar zastosowali ten przepis już 336 razy od czasu objęcia rządów przez uśmiechniętą koalicję. Złożę i na nich zawiadomienie
— poinformował poseł PiS.
Widać panikę w ich szeregach – Zbigniew Ziobro wyjazdem do USA ich ośmieszył, więc potrzebny jest temat zastępczy
— ocenił Woś.
„Ten bandytyzm oraz szykany się skończą”
Poseł PiS stwierdził, że rządy obecnej ekipy rządzącej zakończą się po przyszłorocznych wyborach parlamentarnych.
Jeszcze kilkanaście miesięcy i ten bandytyzm oraz szykany się skończą. Prawo i Sprawiedliwość dosięgnie Bodnara, Żurka, Giertycha i całą zorganizowaną grupę Tuska
— napisał polityk PiS.
