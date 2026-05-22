Co za pojedynek! Migalski kontra Lis: "Tomku, wyjdź z tej nory"

Sukces prezydenta Karola Nawrockiego, którego działania doprowadziły do deklaracji Donalda Trumpa o przemieszczeniu dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski, niezwykle boli zwolenników obecnego rządu. Co ciekawe, sprawczość obecnej głowy państwa, jak i jego poprzednika – Andrzeja Dudy – pochwalił znany z krytyki obozu Prawa i Sprawiedliwości Marek Migalski. Słowa byłego europosła rozsierdziły jednak Tomasza Lisa, który ewidentnie nie mógł zaakceptować, że popierany przez niego rząd nie potrafił nic załatwić.
Do Polski ma trafić dodatkowo 5 000 amerykańskich żołnierzy. Informację tę Trump podał 21 maja 2026 r. w mediach społecznościowych. Wskazał przy tym na dobre relacje z nowym prezydentem Polski, Karol Nawrocki.
Sprawę skomentował Marek Migalski. Były europoseł wybrany z list PiS od lat nie szczędzi krytyki swojemu byłemu obozowi politycznemu. Tym razem jednak pozwolił sobie na pozytywny komentarz. Pochwalił skuteczność w działaniu Karola Nawrockiego oraz Andrzeja Dudy.
Nawet najwięksi przeciwnicy Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego muszą przyznać, że znaleźli instrukcję obsługi Trumpa i wykorzystują/wykorzystywali ją do własnych interesów (co oczywiste), ale także dla Polski
— napisał Migalski.
Nerwowa odpowiedź Lisa
Te słowa wywołały reakcję Tomasza Lisa, który stanął w obronie popieranego swojego rządu.
Instrukcja polega na tym żeby siedzieć na tyłku i czekać aż rząd załatwi problem?
— zapytał Tomasz Lis Marka Migalskiego.
W odpowiedzi Migalski polecił Lisowi, by… wyszedł z nory.
Rząd załatwił 5000 nowych żołnierzy USA? Tomku, wyjdź z tej nory. Choć może masz rację - sprawę załatwił Tusk, nazywając Trumpa rosyjskim agentem i przedstawiając się wszem i wobec, że to nie jego wina, iż ma na imię Donald
— czytamy w jego wpisie.
