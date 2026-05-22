Co za pojedynek! Migalski kontra Lis: "Tomku, wyjdź z tej nory"

Marek Migalski / autor: Fratria
Sukces prezydenta Karola Nawrockiego, którego działania doprowadziły do deklaracji Donalda Trumpa o przemieszczeniu dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski, niezwykle boli zwolenników obecnego rządu. Co ciekawe, sprawczość obecnej głowy państwa, jak i jego poprzednika – Andrzeja Dudy – pochwalił znany z krytyki obozu Prawa i Sprawiedliwości Marek Migalski. Słowa byłego europosła rozsierdziły jednak Tomasza Lisa, który ewidentnie nie mógł zaakceptować, że popierany przez niego rząd nie potrafił nic załatwić.

Do Polski ma trafić dodatkowo 5 000 amerykańskich żołnierzy. Informację tę Trump podał 21 maja 2026 r. w mediach społecznościowych. Wskazał przy tym na dobre relacje z nowym prezydentem Polski, Karol Nawrocki.

Sprawę skomentował Marek Migalski. Były europoseł wybrany z list PiS od lat nie szczędzi krytyki swojemu byłemu obozowi politycznemu. Tym razem jednak pozwolił sobie na pozytywny komentarz. Pochwalił skuteczność w działaniu Karola Nawrockiego oraz Andrzeja Dudy.

Nawet najwięksi przeciwnicy Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego muszą przyznać, że znaleźli instrukcję obsługi Trumpa i wykorzystują/wykorzystywali ją do własnych interesów (co oczywiste), ale także dla Polski

— napisał Migalski.

Nerwowa odpowiedź Lisa

Te słowa wywołały reakcję Tomasza Lisa, który stanął w obronie popieranego swojego rządu.

Instrukcja polega na tym żeby siedzieć na tyłku i czekać aż rząd załatwi problem?

— zapytał Tomasz Lis Marka Migalskiego.

W odpowiedzi Migalski polecił Lisowi, by… wyszedł z nory.

Rząd załatwił 5000 nowych żołnierzy USA? Tomku, wyjdź z tej nory. Choć może masz rację - sprawę załatwił Tusk, nazywając Trumpa rosyjskim agentem i przedstawiając się wszem i wobec, że to nie jego wina, iż ma na imię Donald

— czytamy w jego wpisie.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

