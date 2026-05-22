Burza po decyzji Żurka! Zapomniał, co orzekł ETPCz?

Minister Waldemar Żurek myślał pewnie, że odsuwając od obowiązków Prokuratora Generalnego prok. Tomasza Janeczka blady strach padnie na wszystkich, którzy go krytykują. Tymczasem wywołał on burzę, która szybko się nie skończy. W obronie zawieszonego prok. Janeczka stanęli dziś prokuratorzy, sędziowie, adwokaci i teoretycy prawa. „ETPCz w wyroku Baka przeciwko Węgrom podkreślił, że represjonowanie przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości za publiczne wypowiedzi dotyczące kwestii ustrojowych stanowi naruszenie wolności słowa” - napisała w mediach społecznościowych sędzia Kamila Borszowska-Moszowska.
Minister Waldemar Żurek zawiesił dziś zastępcę Prokuratora Generalnego ds. Wojskowych prok. Tomasza Janeczka. Oficjalnym powodem, jaki podano w komunikacie, jest rozpoczęte wobec Janeczka postępowanie dyscyplinarne. To z kolei ma być skutkiem - jak czytamy w informacji PG - wpuszczenia przez niego do siedziby Prokuratury Krajowej posłów i dziennikarzy 20 maja tego roku. Równie oficjalnie Waldemar Żurek poinformował dziś na X, że ma dość tego „człowieka Ziobry”.
Próbują z niego zrobić kozła ofiarnego
Dla wszystkich oczywiste jest jednak to, że prok. Tomasz Janeczek ma „żurkową” dyscyplinarkę za bezkompromisową krytykę notorycznych naruszeń prawa przez obecnie rządzącą ekipę. Nie można też nie zauważyć, że Żurek zawieszając go, próbuje ratować się przed utratą ministerialnego stołka. Całkowicie zawiódł Donalda Tuska, który ciągle nie widzi Zbigniewa Ziobro w areszcie. W obronie prok. Janeczka stanęli, prokuratorzy, sędziowie, adwokaci i teoretycy prawa.
Stanowisko NSP Ad Vocem w sprawie zawieszenia Zastępcy Prokuratora Generalnego ds. Wojskowych prok. Tomasza Janeczka przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka.
Niezależne Stowarzyszenie Prokuratorów Ad Vocem wyraża stanowczy sprzeciw wobec decyzji Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka o zawieszeniu Zastępcy Prokuratora Generalnego ds. Wojskowych prok. Tomasza Janeczka na okres 6 miesięcy.
W ocenie NSP Ad Vocem działania te noszą cechy instrumentalnego wykorzystywania postępowań dyscyplinarnych do eliminowania legalnie powołanych zastępców Prokuratora Generalnego, których odwołanie – zgodnie z art. 14 ustawy Prawo o prokuraturze – wymaga pisemnej zgody Prezydenta RP.
Nie może budzić wątpliwości, że zawieszenie prokuratora pełniącego funkcję ustawowego zastępcy Prokuratora Generalnego, dokonane w trybie natychmiastowym, na tle publicznego konfliktu politycznego i medialnego, rodzi poważne pytania dotyczące:
— rzeczywistych motywów tej decyzji,
— poszanowania gwarancji ustawowych stabilności funkcji prokuratorskich,
— oraz granic dopuszczalnej ingerencji politycznej w strukturę prokuratury.
Szczególnie niepokojący jest publiczny język użyty przez Ministra Sprawiedliwości wobec prok. Tomasza Janeczka, określanego jako „człowiek Ziobry”, co wskazuje, że kryterium polityczne zaczyna zastępować standard bezstronnej oceny prawnej.
NSP Ad Vocem przypomina, że:
• prokurator nie jest funkcjonariuszem politycznym,
• odpowiedzialność dyscyplinarna nie może służyć „zarządzaniu kadrami”,
• zawieszenie nie może stawać się substytutem procedury odwoławczej przewidzianej ustawą.
Z niepokojem odnotowujemy również wcześniejsze publiczne zapowiedzi podejmowania działań zmierzających do „pozbycia się” zastępców Prokuratora Generalnego mimo braku zgody Prezydenta RP. W kontekście tych wypowiedzi obecna decyzja może być postrzegana jako element szerszego procesu obchodzenia ustawowych gwarancji ustrojowych.
NSP Ad Vocem podkreśla, że niezależność prokuratorów i stabilność konstytucyjnych organów państwa nie mogą zależeć od bieżącej koniunktury politycznej ani medialnej presji.
Stowarzyszenie oczekuje:
1. ujawnienia pełnego uzasadnienia decyzji o zawieszeniu,
2. zapewnienia prok. Tomaszowi Janeczkowi pełni gwarancji procesowych,
3. powstrzymania praktyki wykorzystywania postępowań dyscyplinarnych jako narzędzia represji instytucjonalnej,
4. respektowania ustawowych zasad powoływania i odwoływania zastępców Prokuratora Generalnego.
NSP Ad Vocem będzie monitorować dalszy przebieg sprawy i podejmie wszelkie dostępne działania prawne oraz publiczne w obronie zasad państwa prawa i niezależności prokuratorskiej
— brzmi oświadczenie Niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów „Ad Vocem”.
Skandaliczne nadużycie przez Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka swoich uprawnień. Prokurator Tomasz Janeczek „podpadł” m. in. poleceniem umorzenia postępowania wobec żołnierza oddającego strzały w kierunku imigranta, który szturmował granicę.
Strona rządowa chciała zrobić z niego kozła ofiarnego w skandalicznej sprawie zatrzymania i skucia w kajdanki innych żołnierzy za oddanie strzałów w obronie granicy
— napisał na X mec. Bartosz Lewandowski.
Solidaryzuję się z prok. Tomaszem Janeczkiem oraz sprzeciwiam się wykorzystywaniu postępowań dyscyplinarnych jako narzędzia tłumienia krytyki i ograniczania debaty publicznej.
Działania podejmowane przez prok. Tomasza Janeczka miały charakter działania w interesie publicznym służyły ochronie konstytucyjnej wolności prasy, prawa obywateli do informacji oraz jawności życia publicznego. Kontakty przedstawicieli mediów z osobami pełniącymi funkcje publiczne stanowią element demokratycznej kontroli społecznej i nie mogą być traktowane jak zagrożenie dla państwa.
Szczególnie niepokojące jest wiązanie udzielenia wywiadu mediom z zarzutem naruszenia godności urzędu. Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku Baka przeciwko Węgrom podkreślił, że represjonowanie przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości za publiczne wypowiedzi dotyczące kwestii ustrojowych stanowi naruszenie wolności słowa i wywołuje efekt mrożący wobec innych osób zabierających głos w debacie publicznej. Podobnie w sprawie Danileț przeciwko Rumunii ETPC uznał, że stosowanie środków dyscyplinarnych wobec przedstawiciela wymiaru sprawiedliwości za wypowiedzi dotyczące spraw publicznych narusza standard ochrony wolności wypowiedzi wynikający z art. 10 EKPC.
Dlatego odbieram tę decyzję jako niebezpieczny precedens oraz niedopuszczalną próbę krępowania krytyki i ograniczania wolności słowa pod pozorem działań dyscyplinarnych. Państwo prawa wymaga ochrony pluralizmu, jawności i prawa obywateli do poznawania informacji dotyczących funkcjonowania instytucji publicznych. Bardzo proszę o zasięgi
— napisała w mediach społecznościowych sędzia Kamila Borszowska-Moszowska.
Tyle o nas wiemy, ile nas sprawdzono.
W czasie największej próby Zastępca Prokuratora Generalnego prokurator Tomasz Janeczek wykazuje się niezłomnością charakteru.
Zawieszenie i polityczny atak na niego ze strony ludzi nikczemnych to kolejny dowód na bezkompromisowość prokuratora Janeczka w kwestii obrony praworządności
— ocenił w mediach społecznościowych dr Michał Sopiński, rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.
Szanowni Państwo, kolejne wieści z frontu walki o demokrację. Demokracja walcząca po raz kolejny zapomniała, że prawa należy przestrzegać. Prawem trzeba walczyć, o demokrację trzeba walczyć, a nie z prawem i nie z demokracją
— odniosła się do decyzji Waldemara Żurka prok. Iwona Tryfon-Wilkoszewska.
koal/X
