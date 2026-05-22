Dwójka nowych sędziów TK (złożyli ślubowanie wobec prezydenta RP) i pozostała czwórka (z pseudoślubowaniami w Sejmie) postanowiła wysłać pismo do prezesa Bogdana Święczkowskiego. Domagają się w nim zwołania „Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z udziałem wszystkich sędziów”. Chcą bowiem zażegnać „kryzys konstytucyjny” - ich zdaniem wywołany „niedopuszczaniem prawidłowo wybranych sędziów TK do orzekania”. A może mogli pomyśleć o tym wcześniej, zanim wzięli udział w hucpie z udziałem Włodzimierza Czarzastego?!
Piszą do Święczkowskiego
Treść pisma datowanego na 22 maja, a podpisanego przez Magdalenę Bentkowską, Marcina Dziurdę, Annę Korwin-Piotrowską, Krystiana Markiewicza, Dariusza Szostka i Macieja Taborowskiego, cytuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Szóstka ta domaga się od prezesa TK Bogdana Święczkowskiego niezwłocznego zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego „z udziałem wszystkich sędziów wybranych zgodnie z art. 194 ust. 1 Konstytucji RP w celu wypracowania działań zmierzających do rozwiązania kryzysu konstytucyjnego wywołanego niedopuszczaniem prawidłowo wybranych sędziów TK do orzekania”.
Sędziowie przekonują w swoim piśmie, że ich wybór został dokonany w niebudzącej wątpliwości procedurze, co prezydent potwierdził, przyjmując ślubowanie od części z nich, a postanowienie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 5 maja 2026 r. jest skierowane przede wszystkim do organów TK.
To prezes TK w sposób arbitralny utrudnia – a w konsekwencji uniemożliwia – objęcie i wykonywanie obowiązków sędziowskich przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm w dniu 13 marca 2026 r.
— uderzają w Święczkowskiego.
Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów, a jego prezes nie ma prawa do wyrażania albo niewyrażania zgody na zapraszanie przez sędziów gości
— dodają.
Jak przekonują, „odmowa dopuszczenia do orzekania prawidłowo wybranych sędziów TK uniemożliwia Trybunałowi wykonywanie jego konstytucyjnych obowiązków”.
Pseudoślubowanie w Sejmie
Jak widać nadal trwa gorący spór o powołanie sześciorga nowych sędziów Trybunału, których Sejm wybrał 13 marca br. Na zaproszenia prezydenta Karola Nawrockiego dwoje z wybranych przez Sejm kandydatów na sędziów złożyło ślubowanie w Pałacu Prezydenckim, co oznacza, że od tego momentu są sędziami TK. Pozostała czwórka kandydatów, nie czekając na decyzję głowy państwa, wygłosiła swoje pseudoślubowanie w Sali Kolumnowej Sejmu. Niezgodnie z prawdą wypowiedzieli wówczas formułę, że ślubują „wobec prezydenta”!
Prezes TK Bogdan Święczkowski wielokrotnie wskazywał, że cztery pozostałe osoby - Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska - nie objęły urzędów, bo wydarzenia w Sejmie z ich udziałem nie może uznać za ślubowanie „wobec prezydenta”.
Również stanowisko Kancelarii Prezydenta RP jest jasne - pseudoślubowanie w Sejmie kandydatów do TK nie jest wymaganym ustawą ślubowaniem wobec prezydenta. W tej sytuacji czwórka uzurpujących sobie kompetencje sędziowskie osób (Korwin-Piotrowska, Markiewicz, Taborowski i Dziurda) nie może być uznawana za sędziów TK.
olnk/DGP/wPolityce.pl
