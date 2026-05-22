Żurek próbuje zastraszyć prezydenta! Bogucki w prokuraturze

  • Polityka
  • opublikowano:
Bogucki stawił się w prokuraturze / autor: PAP/Zbigniew Bogucki
Bogucki stawił się w prokuraturze / autor: PAP/Zbigniew Bogucki

Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki stawił się w prokuraturze w charakterze świadka w związku ze sprawą sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego. W rozmowie z mediami polityk nie zostawił suchej nitki na ministrze sprawiedliwości Waldemarze Żurku. „Próbuje w sposób absolutnie moim zdaniem niedopuszczalny kontrolować prezydenta Rzeczypospolitej, jego administrację, zastraszać urzędników” - wskazał.

Po tym, jak w Sejmie obserwowaliśmy pseudoślubowanie sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego, koalicja 13 grudnia próbuje zamknąć usta tym, którzy zwracali uwagi na kontrowersje związane z wyborem sędziów.

Prokurator Generalny, szef MS Waldemar Żurek poinformował w kwietniu, że polecił prokuraturze wszczęcie… postępowania karnego m.in. wobec pracowników Kancelarii Prezydenta RP, którzy doradzali prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, by nie odbierał ślubowań od wybranych przez Sejm sędziów TK.

Czytaj także

Bogucki w prokuraturze

Żurkowcy” od gróźb przeszli do czynów. Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki stawił się w Prokuraturze Krajowej, gdzie został wezwany w charakterze świadka.

Przed rozpoczęciem przesłuchania Bogucki w rozmowie z dziennikarzami mocno skomentował hucpę, którą organizuje minister sprawiedliwości, Prokurator Generalny Waldemar Żurek.

Ocenił, że to, co dzieje się w związku z tą sprawą to „absurd”.

Ona została prawdopodobnie wszczęta na polecenie ministra Żurka. To jest organ wykonawczy, który próbuje w sposób absolutnie moim zdaniem niedopuszczalny kontrolować prezydenta Rzeczypospolitej, jego administrację, zastraszać urzędników, prowadzić długogodzinne przesłuchania. To jest rzecz w normalnym państwie demokratycznym, państwie prawnym niedopuszczalna

— wskazał.

A także próbować wnikać w rozmowy między prezydentem a jego doradcami, urzędnikami. To też jest niedopuszczalne

— dodał.

Wskazał, że jest to próba wywarcia presji na glowę państwa przez organ władzy wykonawczej, co w jego ocenie jest skandaliczne.

Czytaj także

Adrian Siwek

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych