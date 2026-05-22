Żurek próbuje zastraszyć prezydenta! Bogucki w prokuraturze

Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki stawił się w prokuraturze w charakterze świadka w związku ze sprawą sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego. W rozmowie z mediami polityk nie zostawił suchej nitki na ministrze sprawiedliwości Waldemarze Żurku. „Próbuje w sposób absolutnie moim zdaniem niedopuszczalny kontrolować prezydenta Rzeczypospolitej, jego administrację, zastraszać urzędników” - wskazał.
Po tym, jak w Sejmie obserwowaliśmy pseudoślubowanie sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego, koalicja 13 grudnia próbuje zamknąć usta tym, którzy zwracali uwagi na kontrowersje związane z wyborem sędziów.
Prokurator Generalny, szef MS Waldemar Żurek poinformował w kwietniu, że polecił prokuraturze wszczęcie… postępowania karnego m.in. wobec pracowników Kancelarii Prezydenta RP, którzy doradzali prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, by nie odbierał ślubowań od wybranych przez Sejm sędziów TK.
„Żurkowcy” od gróźb przeszli do czynów. Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki stawił się w Prokuraturze Krajowej, gdzie został wezwany w charakterze świadka.
Przed rozpoczęciem przesłuchania Bogucki w rozmowie z dziennikarzami mocno skomentował hucpę, którą organizuje minister sprawiedliwości, Prokurator Generalny Waldemar Żurek.
Ocenił, że to, co dzieje się w związku z tą sprawą to „absurd”.
Ona została prawdopodobnie wszczęta na polecenie ministra Żurka. To jest organ wykonawczy, który próbuje w sposób absolutnie moim zdaniem niedopuszczalny kontrolować prezydenta Rzeczypospolitej, jego administrację, zastraszać urzędników, prowadzić długogodzinne przesłuchania. To jest rzecz w normalnym państwie demokratycznym, państwie prawnym niedopuszczalna
— wskazał.
A także próbować wnikać w rozmowy między prezydentem a jego doradcami, urzędnikami. To też jest niedopuszczalne
— dodał.
Wskazał, że jest to próba wywarcia presji na glowę państwa przez organ władzy wykonawczej, co w jego ocenie jest skandaliczne.
Adrian Siwek
