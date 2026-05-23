Biedroń specem od dzietności. Opowiada o pensji Bosaka

Krzysztof Bosak skomentował wypowiedź jednej z głównych twarzy Aborcyjnego Dream Teamu. Podważył słowa Natalii Broniarczyk na temat ekonomicznego podłoża decyzji o aborcji. W sprawie dzietności został skrytykowany przez… Roberta Biedronia.
Natalia Broniarczyk z Aborcyjnego Dream Teamu komentowała na antenie Kanału Zero bulwersującą kwestię tzw. selektywnej aborcji ciąży bliźniaczej, której dokonano w Polsce. Przekonywała, że „większość” kobiet podejmuje taką decyzję z powodów… ekonomicznych.
Większość kobiet, które podejmuje taką decyzję, podejmuje te decyzje ze względów ekonomicznych. Nie stać ich na drugie dziecko, nie stać ich na dwójkę dzieci, nie stać ich na trójkę dzieci. Często już mają dzieci i są absolutnie załamane tym, że ta rodzina powiększy się do takiego stopnia, że nie będzie ich stać na leczenie, na edukację
— mówiła.
Odpowiedź Krzysztofa Bosaka
Jej wypowiedź skomentował Krzysztof Bosak, który w swoim wpisie na portalu X przekonuje, że podjęcie tak poważnej decyzji na podstawie sytuacji ekonomicznej może świadczyć o zmanipulowaniu rodzica lub kłamstwie z jego strony.
Jeśli ktoś twierdzi, że go nie stać na dziecko to dał się strasznie zmanipulować lub nie mówi prawdy. Normalne zdrowe dziecko potrzebuje głównie czasu i troski, a nie pieniędzy. W ostateczności można je oddać pod opiekę innym i jest to zawsze lepsza opcja niż je zabić. Prawda może być taka, że stać go na dziecko ale określa inne finansowe priorytety, albo że stać go na dziecko, ale nie na zapewnienie mu i sobie poziomu konsumpcji właściwego dla klasy społecznej do której aspiruje. W obu wypadkach jest to iluzja lub wybór, a nie życiowa konieczność. Oczywiście ten wybór może być przeżywany subiektywnie jako „jedyny możliwy” - tak działają mechanizmy naśladownictwa i stadnych zachowań społecznych. Dlatego warto wychodzić poza swoją bańkę społeczną i czasową. Nigdy w historii nie żyliśmy w lepszych warunkach i teraz nagle nas nie stać? Litości…
— czytamy w jego wpisie.
Niespodziewana odpowiedź Biedronia
Tymczasem do wpisu Bosaka odniósł się Robert Biedroń. Europoseł skupił się na kwestii… zarobków Krzysztofa Bosaka i jego żony.
Krzysztof Bosak rocznie zarabia ponad 270 tysięcy złotych. Jego żona kolejne 100 tysięcy. Jednocześnie poucza Polaków, że “dziecko potrzebuje głównie czasu i troski, a nie pieniędzy”, co jest kompletną bzdurą. Krzysztofie, zejdź na ziemię
— czytamy w jego wpisie.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760921-biedron-specem-od-dzietnosci-opowiada-o-pensji-bosaka
