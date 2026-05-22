To ona zastąpi Tuska? Sensacyjne przetasowania w KO

Zdaniem dziennikarzy Polsat News, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka ma szansę na stanie się twarzą obozu rządzącego na finiszu kampanii wyborczej w przyszłym roku. Odpowiedzialna za program SAFE pełnomocnik rządu do spraw Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy miała zdobyć uznanie polityków Koalicji Obywatelskiej, choć sama rozpoczęła karierę polityczną dzięki Polskiemu Stronnictwu Ludowemu.
Informację o rzekomym planie użycia Sobkowiak-Czarneckiej jako twarzy na finiszu przyszłej kampanii ujawniono na antenie Polsat News w programie Piotra Witwickiego i Marcina Fijołka.
Mamy informacje, że na finiszu kampanii wyborczej w przyszłym roku jej twarzą - jak i całego rządu - może stać się Magdalena Sobkowiak. Jest ona dziś odpowiedzialna za program SAFE, wcześniej odpowiadała za relacje europejskie
— mówił Piotr Witwicki.
Skąd się wzięła w polityce?
Skąd Sobkowiak-Czarnecka wzięła się w świecie polityki? Była dziennikarka pojawiła się w zespole doradców Władysława Kosiniaka-Kamysza, który obecnie pełni funkcję wicepremiera i ministra obrony.
Wywodzi się z pni PSL-owskiego. Natomiast jej praca w kancelarii premiera, wszystko co zrobiła, przyniosło jej uznanie, sympatię w KO
— przekonywał dziennikarz Polsat News.
Witwicki zwrócił też uwagę na problemy personalne, które trapią Donalda Tuska.
Bardzo często brakuje osób, które mogłyby być młodymi twarzami tego całego rozdania
— stwierdził.
Jego zdaniem, scenariusz, w którym Sobkowiak-Czarnecka pełniłaby ważną rolę w kampanii ma być bardzo poważnie brany pod uwagę.
Kim jest Sobkowiak-Czarnecka?
Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przez lata pracowała w mediach, m.in. w Telewizji Polskiej i w Polsat News.
Od 2016 roku pracowała dla Komisji Europejskiej, by z czasem pojawić się w polskiej polityce. W 2019 została szefową zespołu doradców prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza. Była w latach 2019–2025 międzynarodowym sekretarzem PSL.
Uczestniczyła m.in. w Brussels Forum’s Young Professionals Summit organizowanym przez The German Marshall Fund of the United States – think-tanku, który powstał w 1972 roku z inicjatywy Willy’ego Brandta.
polsatnews.pl/jrs
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760914-to-ona-zastapi-tuska-sensacyjne-przetasowania-w-ko
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.