Młodzi ludzie mają mało dzieci, ponieważ… piją mało alkoholu? W debacie publicznej coraz częściej mówi się o kryzysie demograficznym i różne też są oceny jego przyczyn. Ale tego chyba jeszcze nie było! Nic więc dziwnego, że fragment z wypowiedzią jednego z liderów Konfederacji Sławomira Mentzena wywołuje tak żywiołowe reakcje.
Tour Mentzena z Q&A
Sławomir Mentzen zorganizował ostatnią nową trasę po polskich miastach, serwując swoim sympatykom i mieszkańcom sesje Q&A, czyli po prostu odpowiada na pytania chętnych osób. W mediach społecznościowych głośno robi się o fragmencie z takiego spotkania sprzed dwóch dni w Świebodzinie.
Młodzi ludzie i alkohol
Zaczęło się od pytania, jak rozpocząć karierę polityczną w młodym wieku i jak zachować bilans pomiędzy rozwojem kariery a życiem prywatnym. Padły tam dość śmiałe oceny i odważne porady skierowane do młodych ludzi…
Często się młodzi ludzie mnie pytają, co oni w życiu powinni robić, to odpowiadam tak, że jak mają tam dwadzieścia parę lat albo mniej, to powinni robić tylko trzy rzeczy: uczyć się, pracować i pić alkohol
— stwierdził Mentzen na początku swojego wywodu.
Przez picie alkoholu nie rozumiem po prostu samo picie alkoholu, tylko spotykanie się z ludźmi, bo nawiązywanie relacji zawodowych czy też towarzyskich jest po prostu bardzo ważne- Badania statystyczne pokazują, że ludzie palący papierosy i pijące alkohol (…) zarabiają więcej, bo są w stanie poznać więcej ludzi. Na papierosie kogoś poznają, wyjdą do pubu kogoś poznają. To jest naprawdę cenne
— wyjaśniał swoją myśl.
Nie ma picia, nie ma dzieci?
Na tym nie koniec, bo lider Nowej Nadziei powiązał bowiem brak picia alkoholu przez młodych z kryzysem demografią.
Jest taka zależność, że współcześnie młodzi ludzie mają bardzo mało dzieci, bardzo rzadko wchodzą w związki, nie socjalizują się i to też jest skorelowane z tym, że obecnie młodzi ludzie bardzo mało piją alkoholu. Wydaje mi się, że to jest konsekwencja tego, że skoro nie piją, to nie mają gdzie kogoś poznawać, więc go nie poznają, a na końcu nie ma z tego dzieci. W związku z czym nie wydaje mi się, żeby to było słuszne, to co obecnie robią młodzi ludzie
— opowiedział.
W serwisie X wideo z fragmentem tej wypowiedzi opublikowała m.in. Polska 2050, która postanowiła wbić szpilę i argumenty Sławomira Mentzena skwitowała słowami: „Ręce naprawdę nie mają gdzie opadać”.
ZOBACZ FRAGMENT OD 48:37
Przypomnijmy jednocześnie, że współlider Konfederacji sam jest właścicielem browaru.
kpc/YouTube/X
