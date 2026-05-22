Tusk upokorzony przez Trumpa. Po 12 godzinach zabrał głos

Donald Tusk / autor: PAP/Paweł Supernak/X/Donald Tusk
Decyzja prezydenta Donalda Trumpa dotycząca obecności wojsk amerykańskich w Polsce to dobra wiadomość dla Polski i USA - przyznał Donald Tusk po wielogodzinnym milczeniu od czasu decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych w sprawie wysłania amerykańskiego wojska do naszego kraju. Premier podziękował też „prezydentowi Nawrockiemu (…) i wszystkim zaangażowanym w tę sprawę”.

Minęło prawie 13 godzin

Dopiero po blisko 13 godzinach od przełomowej informacji, jaką prezydent Donald Trump podjął w sprawie wysłania pięciu tysięcy żołnierzy USA do Polski, głos w tej sprawie zabrał premier Polski.

Brak komentarza Tuska, który w mediach społecznościowych zwykle szybko reaguje na ważne zdarzenia, był zaskakujący.

Politycy opozycji wytykali mu jeszcze niedawne ataki premiera na prezydenta. Tusk pisał między innymi, że „Nawrocki w obecności liderów innych krajów na szczycie w Bukareszcie obrzuca błotem własne państwo”.

Panie Donaldzie, co Pan tak milczy? Polska może powitać nowych 5000 żołnierzy amerykańskich na naszej Ziemi, a Pan milczy? Przeprosiny wobec Prezydenta Nawrockiego nie przechodzą Panu przez klawiaturę? Bo kilka dni temu jakoś z łatwością Pan komentował sytuację wobec stacjonowania amerykańskich sił w Polsce atakując go fałszywie i niesprawiedliwie

— przypominał poseł PiS Sebastian Kaleta.

Tusk: Dziękuję prezydentowi Nawrockiemu

W końcu jednak Donald Tusk doszedł do siebie po wiadomości z Waszyngtonu i opublikował podziękowania na platformie X.

Decyzja prezydenta Donalda Trumpa dotycząca obecności wojsk amerykańskich w Polsce to dobra wiadomość dla Polski i USA. Wszystkim zaangażowanym w tę sprawę, prezydentowi Nawrockiemu, ministrom, kongresmenom i przyjaciołom Polski w USA dziękuję za skuteczność i jedność działania

— napisał Donald Tusk.

