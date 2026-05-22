Tusk ma problem z kobietami? Starł się z Pełczyńską-Nałęcz. A reszta ministrów? "Milcząco przypatrywali się"

Z lewej Minister funduszy i polityki społecznej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na posiedzeniu rządu / autor: PAP/Radek Pietruszka
I znów to samo. Na posiedzeniu Rady Ministrów miało dojść do kolejnego spięcia pomiędzy premierem Donaldem Tuskiem a minister Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. Liderzy KO i Polski 2050 wyraźnie za sobą nie przepadają (ujmując najdelikatniej). O co tym razem poszło i dlaczego szef rządu zastopował ten konkretny projekt? „W trudnych czasach nie potrzebujemy strategii, bo wszystko się zmienia” - miał powiedzieć Tusk.

Burzliwa relacja Tuska i Pełczyńskiej-Nałęcz

Relacje pomiędzy Donaldem Tuskiem a Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz można skwitować krótko: są z pewnością burzliwe. Miały padać wzajemne przytyki, groźby, szantaże i pretensje. Narastają także napięcia pomiędzy ich partiami, zwłaszcza po rozbiciu formacji założonej przez Szymona Hołownię i założeniu osobnego bytu w postaci Centrum (na jej czele stoi Paulina Hennig-Kloska).

Kolejne spięcie na posiedzeniu rządu

Teraz media opisują nową odsłonę konfliktu i kolejne „starcie” podczas posiedzenia rządu. O co tym razem poszło? Kością niezgody okazała się „Strategia rozwoju Polski do 2035 r.”

Jak słyszymy, na wtorkowym posiedzeniu rządu doszło do wymiany zdań między premierem a minister funduszy w sprawie strategii. Premier zapowiedział, że strategia nie zostanie wdrożona. Sygnalizował, że nie chodzi o pretensje wobec Pełczyńskiej-Nałęcz, ale miał wobec dokumentu generalne zastrzeżenia

— opisuje Wirtualna Polska.

Premier wskazywał, że w trudnych czasach nie potrzebujemy strategii, bo wszystko się zmienia - relacjonuje jeden z naszych rozmówców

— dodaje serwis. Miał paść także argument typowo partyjny. Z relacji rozmówców WP wynika bowiem, że Tusk obawiał się, że nowa strategia może stać się politycznym orężem PiS przeciwko rządowi.

Mowa o dokumencie, który resort kierowany przez Pełczyńską-Nałęcz określa mianem „kluczowego dokumentu strategicznego polskiego państwa, określającego cele i kierunki rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym”. Ma on wyznaczyć średniookresowe priorytety dla rządu, także jeśli chodzi o sposób dystrybucji środków unijnych w nowym rozdaniu na lata 2028-2034. Tym samym miałby on zastąpić obowiązującą nadal „Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju” przygotowaną przez rząd Mateusza Morawieckiego.

Reszta milczała

Wisienką na torcie opisu tego spięcia jest krótkie zdanie z WP, mówiące wiele o charakterze posiedzeń rządu Donalda Tuska:

Z relacji naszych rozmówców wynika, że wymianie zdań między szefem rządu a minister funduszy milcząco przypatrywali się pozostali członkowie Rady Ministrów.

Część komentatorów zauważa, że premier zdaje się mieć problem z kobietami, przynajmniej tymi w rządzie. Co jakiś czas do opinii publicznej przedostają się przecieki z kolejnych kłótni i połajanek. Premier często się wścieka a fakt, że obiektami tej słynnej wściekłości stają się panie zdaje się mu w niczym nie przeszkadzać.

olnk/wp.pl

