Marcin Kierwiński ogłosił, że podpisał rozporządzenie, które pozwala na transkrypcję małżeństw zawartych przez Polaków poza granicami naszego kraju. Oznacza to, że uznane zostaną również związki zawarte przez homoseksualistów. Na decyzję szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nie czekał Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy pierwszą transkrypcję związku zawartego przez dwóch mężczyzn ogłosił 14 maja 2026 roku. Zrobił to jedynie na podstawie wyroków TSUE i NSA, bez realnej zmiany prawa w Polsce.
Minister Kierwiński ogłosił na portalu X, że 22 maja 2026 roku podpisał rozporządzenie, które umożliwi transkrypcję związków zawartych poza Polską. Dotyczy to również par homoseksualnych, a jedyny do tej pory przypadek takiej transkrypcji, czyli decyzja Rafał Trzaskowskiego, podjęta jeszcze przed rozporządzeniem szefa MSWiA, tyczyła się właśnie dwóch mężczyzn.
Kierwiński podpisał rozporządzenie
Właśnie podpisałem rozporządzenie ws transkrypcji małżeństw zawartych za granicą. Dziękuję Krzysztofowi Gawkowskiemu za współpracę. Tak jak obiecaliśmy rozporządzenie wchodzi w życie. Wyroki sądów zawsze będą wykonywane
— napisał Marcin Kierwiński na portalu X.
Decyzja ministra Kierwińskiego, dot. wzorów aktów stanu cywilnego, budzi poważne kontrowersje.
Nie tylko może oznaczać łamanie konstytucji, ale prowadzić m.in. do pełnej legalizacji związków partnerskich i „małżeństw” jednopłciowych w Polsce, co może nieuchronnie prowadzić do przyznania takim parom praw do adopcji dzieci.
Rodzi się pytani, czy Rafał Trzaskowski nie złamał prawa, dopuszczając do transkrypcji zanim podpisano stosowne rozporządzenie.
