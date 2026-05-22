Waldemarowi Żurkowi pali się pod siedzeniem ministerialny fotel. Pogłoski o jego dymisji są coraz częstsze, bo nie spełnił oczekiwań Donalda Tuska, który od miesięcy nie może ujrzeć Zbigniewa Ziobry w areszcie. W tej sytuacji Żurek postanowił znaleźć kozła ofiarnego. „Podjąłem decyzję o zawieszeniu Zastępcy Prokuratora Generalnego ds. Wojskowych prok. Tomasza Janeczka” - poinformował na X minister.Jak dodał, „to człowiek Ziobry”. Żurkowi nie spodobało się wpuszczenie do Prokuratury Krajowej przez Janeczka posłów i dziennikarzy. Co sobie Tusk pomyśli?.
Nieudolność prokuratury za rządów Waldemara Żurka w sprawie „dopadnięcia” Zbigniewa Ziobro stała się już niemal książkowym przykładem. Zamiast pilnować terminów, dowodów i procedury skupiono się na realizowaniu medialnego spektaklu z przesłuchań komisji śledczej ds. Pegasusa. W efekcie mimo głośnych oskarżeń płynących z obozu Donalda Tuska, były minister sprawiedliwości nie tylko nie usłyszał nawet zarzutów, ale bez przeszkód wyjechał wpierw na Węgry, a później do USA, jako prześladowany politycznie azylant. Żurek wpadł zatem na pomysł, aby poszukać kozła ofiarnego i pokazać, że ciągle męczy się z „ludźmi Ziobry” w prokuraturze.
Podjąłem decyzję o zawieszeniu Zastępcy Prokuratora Generalnego ds. Wojskowych - prok. Tomasza Janeczka.
To człowiek Ziobry, który udowodnił, że partyjne interesy i medialne ustawki stawia wyżej niż elementarne bezpieczeństwo państwa i powagę własnego urzędu.
Albo służysz Rzeczypospolitej i przestrzegasz prawa, albo ponosisz natychmiastowe konsekwencje.
Proste
— pochwalił się na X minister Waldemar Żurek.
Bo wpuścił posłów i dziennikarzy…
Więcej szczegółów tej decyzji znajdujemy w oficjalnym komunikacie Prokuratora Generalnego.
Decyzja zapadła w związku ze wszczęciem przez Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego w dniu 20 maja 2026 r. postępowania wyjaśniającego, z uwagi na uzasadnione podejrzenie, że prokurator Tomasz Janeczek swoim zachowaniem dopuścił się oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa oraz uchybił godności urzędu
— czytamy w komunikacie. O co chodzi?
Przewinienie to miało polegać na tym, że w dniu 20 maja 2026 roku w Warszawie, w siedzibie Prokuratury Krajowej przy ul. Postępu 3, naruszył obowiązujące zasady bezpieczeństwa oraz procedury wejścia do budynku, związane z rejestracją wizyt, kontrolą bagażu, w tym kontrolą pirotechniczną, oraz obowiązkiem nadzoru nad osobami przebywającymi w siedzibie Prokuratury Krajowej, w ten sposób, że używając własnej karty identyfikacyjnej, wprowadził do strefy ochronnej siedziby Prokuratury Krajowej, mieszczącej się w budynku „B”, osoby, które w sposób nieuprawniony, bez wymaganej karty identyfikacyjnej „Wizyta”, przekroczyły bramki zabezpieczające oraz przebywały w holu budynku „A”, tj. pracowników TV „Republika” w osobach: Michała Rachonia, Jarosława Olechowskiego, Adriana Stankowskiego, Miłosza Kłeczka i Janusza Życzkowskiego oraz posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: Jana Mosińskiego, Krzysztofa Lipca i Agnieszkę Wojciechowską van Heukelom(…)
następnie udzielił wywiadu pracownikowi TV „Republika” w siedzibie Prokuratury, stwierdzając, że cyt. „ze Zbigniewem Ziobro się nie udało, to trzeba się wziąć za żonę ministra i za stację Republika. (…) to mamy kolejny przykład, że w Polsce jest nawet więcej niż krypto dyktaturą, że w Polsce, dla mnie przynajmniej, jest dyktaturą”
— brzmi komunikat Waldemara Żurka. Podkreśla się w nim również, że prok. Janeczek nie posiada wiedzy na temat postępowania, o którym się wypowiadał, dlatego nie okazał się powściągliwym.
Zwieszenie prok. Janeczka ma zdaniem Żurka ratować autorytet prokuratury.
Prokurator Generalny Waldemar Żurek podczas spotkania z prokuratorem Tomaszem Janeczkiem w dniu 22 maja 2026 r. poinformował go o decyzji o zawieszeniu w czynnościach służbowych, szczegółowo przedstawiając jej uzasadnienie. Prokurator Tomasz Janeczek odmówił odbioru tego dokumentu
— informuje Prokurator Generalny.
