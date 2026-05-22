To już ostatnia prosta przed niedzielnym referendum, w którym mieszkańcy Krakowa zdecydują o przyszłości prezydenta i rady miasta. W ogólnopolskiej debacie najwięcej mówi się o samym włodarzu Aleksandrze Miszalskim z KO, mniej o radnych. Warto więc zwrócić uwagę na pewien ciekawy szczegół. „Oświadczenia Radnych Krakowa do tej pory nie zostały opublikowane przez urząd. Pewnie bez związku z referendum” - zauważył twórca profilu „Co jest nie tak z Krakowem”.
Od północy z piątku na sobotę do czasu zakończenia głosowania będzie obowiązywać cisza referendalna w Krakowie. Głosowanie w sprawie odwołania prezydenta i rady miasta odbędzie się w niedzielę w godzinach 7-21.
Są to więc ostatnie chwile, by głośno odnotować, co się wyprawia w tym mieście. Z pomocą przychodzi profil „Co jest nie tak z Krakowem”. Jego twórca Mateusz Jaśko postanowił opublikować oświadczenia majątkowe radnych, których - dziwnym trafem - próżno szukać w Biuletynie Informacji Publicznej.
MAM WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH. Radni mieli czas do końca kwietnia aby złożyć swoje oświadczenia majątkowe. Zrobili to. Urząd Miasta do tej pory nie opublikował ich. Mi się udało je zdobyć
— opisuje Jaśko i zwraca uwagę, że „Na BIP-ie do tej pory oświadczenia nie są opublikowane”.
Jeden z przykładów?
Pan Piotr Moskała, Radny Miszalskiego zarobił w ubiegłym roku ponad 300 tysięcy złotych (z dietą radnego). Wszystko z publicznych. Pracę w państwowych spółkach otrzymał już po wyborze Miszalskiego na prezydenta. Wcześniej zarabiał dużo mniej
— czytamy.
Kolejna porcja?
Małgorzata Potocka, która dzisiaj w imieniu Nowej Lewicy ogłaszała bojkot sesji. Sesji nazywanej LexDeweloper. Bo tylko oni z tego bojkotu odnieśli korzyść. Pani Potocka ma robotę marzeń. Zarządza jedną i 3/8 osoby. W tej państwowej fusze jest więcej zarządców niż pracowników. Pani w zeszłym roku zarobiła łącznie z emeryturą 310 tysięcy. Fuchę dostała już po zwycięstwie Miszalskiego
— punktuje bez pardonu profil.
Istotna jest puenta postawiona przez „Co jest nie tak z Krakowem”. Związana bowiem z wydarzeniem niedzielnym, na którego wynik oczekują nie tylko mieszkańcy, ale zainteresowani nim są również obywatele z przeróżnych zakątków kraju.
Oświadczenia Radnych Krakowa do tej pory nie zostały opublikowane przez urząd. Pewnie bez związku z referendum XD
— spuentował Jaśko w swoim wpisie na X i FB.
To wyczyniają krakowscy radni
Dlaczego radni są ważni także w kontekście tego referendum? Wystarczy spojrzeć na ostatni wyczyn ludzi Miszalskiego. Z powodu braku kworum nie odbyła się bowiem nadzwyczajna sesja Rady Miasta Krakowa, zwołana z inicjatywy opozycji. Na posiedzeniu nie stawili się radni KO i Nowej Lewicy, stanowiący większość w radzie.
Brak publikacji planu ogólnego przez władze Krakowa krytykowali w ostatnich miesiącach radni klubów PiS i Krakowa dla Mieszkańców. To z ich inicjatywy zwołana została sesja nadzwyczajna. Publikacji planu ogólnego domagali się również inicjatorzy referendum ws. odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego (KO) i rady miasta.
Wszystko (a z pewnością wiele) zostaje więc wykorzystane jako oręż w obronie Miszalskiego w referendum?
Kiedy poznamy wyniki?
Dla naszych Czytelników ważna może być także informacja, iż Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krakowie przewiduje, że wyniki referendum znane będą w poniedziałek w godzinach porannych.
Protokoły wyników głosowania w danym obwodzie zostaną podane do publicznej wiadomości w lokalach obwodowych komisji ds. referendum, w miejscach dostępnych dla zainteresowanych.
Natomiast protokoły wyniku referendum, zarówno w referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Krakowa, jak i referendum w sprawie odwołania Rady Miasta Krakowa, sporządzone przez Miejską Komisję ds. Referendum, zostaną podane do publicznej wiadomości w budynku Urzędu Miasta Krakowa (pl. Wszystkich Świętych 3-4).
Miejska komisja i KBW nie przewidują publikacji wyników cząstkowych referendum.
kpc/X/Facebook/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760899-skandal-przed-referendum-wladza-ukrywa-majatek
