Władza depcze konstytucję. Tęczowe małżeństwa w każdym urzędzie!

Transkrypcja aktu „małżeństwa” jednopłciowego będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce - napisał dziś w serwisie X wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, komentując podpisanie przez szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego rozporządzenia ws. wzorów aktów stanu cywilnego.
Trzy formy aktu małżeństwa
Na skutek rozporządzenia obowiązywać będą trzy formy aktu małżeństwa, uzależnione od tego, kto zawarł związek małżeński, tj. kobieta i mężczyzna, kobieta i kobieta lub mężczyzna i mężczyzna.
O podpisaniu dokumentu minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński poinformował w serwisie X.
Właśnie podpisałem rozporządzenie ws. transkrypcji małżeństw zawartych za granicą. Dziękuję Krzysztofowi Gawkowskiemu za współpracę. Tak jak obiecaliśmy rozporządzenie wchodzi w życie. Wyroki sądów zawsze będą wykonywane
— zakomunikował Kierwiński.
„Polska administracja jest nowoczesna”
Do tej informacji odniósł się Krzysztof Gawkowski, który podpisał rozporządzenie wcześniej.
Transkrypcja małżeństw jednopłciowych w całym kraju staje się faktem! (…) Historia dzieje się na naszych oczach. Dzięki tej zmianie w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce możliwa będzie transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą”
— napisał na X.
Państwo będzie traktować wszystkich obywateli z godnością i szacunkiem. Polska administracja jest nowoczesna, sprawna i równa dla wszystkich”
— dodał.
Przypomnijmy, że według polskiej konstytucji małżeństwem jest związek kobiety i mężczyzny. Rządzący w rażący sposób naruszają więc przepisy ustawy zasadniczej.
SC/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760897-wladza-depcze-konstytucje-teczowe-malzenstwa-w-kazdym-urzedzie
