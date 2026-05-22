Żałosne! Po przełomowym wpisie Trumpa: TVP w likwidacji kombinuje, jak nie wspomnieć o Nawrockim

Telewizja Polska / autor: Fratria/X/TVP Info
TVP w likwidacji dokonuje karkołomnej gimnastyki, by ukryć informację Donalda Trumpa. Prezydent USA powiadomił, że wyśle do Polski 5 tys. żołnierzy, a swoją decyzję opiera na relacjach z prezydentem Polski. Ta wiadomość obiegła już cały świat. Jednak prezenterce TVP Info słowa o prezydencie Nawrockim nie mogły przejść przez gardło.

Wpis Donalda Trumpa

Przypomnijmy, że dokładny wpis prezydenta Trumpa w serwisie Truth Social wyglądał następująco:

W związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. Dziękuję za uwagę! Prezydent Donald J. Trump.

Ciężko w tym jednym zdaniu, nie licząc podziękowań za uwagę, pominąć rolę prezydenta Nawrockiego, a Trump nie mógł jej już bardziej wyeksponować.

Plansza z wpisem Trumpa

Okazało się jednak, że dla Telewizji Polskiej w likwidacji nie ma informacji, której nie dałoby się zmanipulować.

Prezenterka w porannym serwisie TVP Info zaczęła zgodnie z prawdą, że Donald Trump wysyła do nas pięć tysięcy amerykańskich żołnierzy, a swoją decyzję zakomunikował za pośrednictwem mediów społecznościowych.

I w tym momencie zaczynają się schody. Dziennikarka nie musiała tego, co czyta firmować własną twarzą, bo zaraz po zapowiedzi pojawił się obrazek z kontem Trumpa w mediach społecznościowych i wpisem z Karolem Nawrockim w roli głównej. Plansza była widoczna przez ok. siedem sekund.

Jednak w informacji wypowiadanej przez prezenterkę nie pojawiło się ani razu nazwisko polskiego prezydenta. Zatem, jeśli ktoś w porannym pośpiechu akurat nie patrzył na ekran telewizora lub monitor komputera, a jedynie słuchał informacji, nie dowiedział się, po czyich zabiegach amerykański kontyngent ma trafić do Polski.

Paweł Zalewski w roli głównej

Na tym jednak nie koniec, bo w przekazie TVP Info pada nazwisko innego polityka.

Ogłoszenie Trumpa nastąpiło kilka godzin po zakończeniu rozmów w Pentagonie, o których informował wiceszef MON Paweł Zalewski

— usłyszeliśmy.

Wiadomo zatem, kto Polsce załatwił porozumienie z Trumpem. Pozostało wrażenie, że to Ministerstwo Obrony Narodowej ma tak przemożny wpływ Pentagon i Biały Dom.

Można? Można”

Prezenterka skończyła główną część informacji wzmianką, że „mimo czasowego wstrzymania brygady pancernej, amerykańska obecność wojskowa w Polsce nie zostanie docelowo zmniejszona”.

Jeden z użytkowników platformy X krótko skomentował ekwilibrystyczny wyczyn TVP Info.

Znajdź w tej informacji rolę PKN [prezydent Karol Nawrocki]. „Ogłoszenie Trumpa nastąpiło kilka godzin po zakończeniu rozmów w Pentagonie, o których informował wiceszef MON Paweł Zalewski”

Można? Można

— skwitował z uznaniem.

SC/X/TVP Info

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

