TVP w likwidacji dokonuje karkołomnej gimnastyki, by ukryć informację Donalda Trumpa. Prezydent USA powiadomił, że wyśle do Polski 5 tys. żołnierzy, a swoją decyzję opiera na relacjach z prezydentem Polski. Ta wiadomość obiegła już cały świat. Jednak prezenterce TVP Info słowa o prezydencie Nawrockim nie mogły przejść przez gardło.
Wpis Donalda Trumpa
Przypomnijmy, że dokładny wpis prezydenta Trumpa w serwisie Truth Social wyglądał następująco:
W związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. Dziękuję za uwagę! Prezydent Donald J. Trump.
Ciężko w tym jednym zdaniu, nie licząc podziękowań za uwagę, pominąć rolę prezydenta Nawrockiego, a Trump nie mógł jej już bardziej wyeksponować.
Plansza z wpisem Trumpa
Okazało się jednak, że dla Telewizji Polskiej w likwidacji nie ma informacji, której nie dałoby się zmanipulować.
Prezenterka w porannym serwisie TVP Info zaczęła zgodnie z prawdą, że Donald Trump wysyła do nas pięć tysięcy amerykańskich żołnierzy, a swoją decyzję zakomunikował za pośrednictwem mediów społecznościowych.
I w tym momencie zaczynają się schody. Dziennikarka nie musiała tego, co czyta firmować własną twarzą, bo zaraz po zapowiedzi pojawił się obrazek z kontem Trumpa w mediach społecznościowych i wpisem z Karolem Nawrockim w roli głównej. Plansza była widoczna przez ok. siedem sekund.
Jednak w informacji wypowiadanej przez prezenterkę nie pojawiło się ani razu nazwisko polskiego prezydenta. Zatem, jeśli ktoś w porannym pośpiechu akurat nie patrzył na ekran telewizora lub monitor komputera, a jedynie słuchał informacji, nie dowiedział się, po czyich zabiegach amerykański kontyngent ma trafić do Polski.
Paweł Zalewski w roli głównej
Na tym jednak nie koniec, bo w przekazie TVP Info pada nazwisko innego polityka.
Ogłoszenie Trumpa nastąpiło kilka godzin po zakończeniu rozmów w Pentagonie, o których informował wiceszef MON Paweł Zalewski
— usłyszeliśmy.
Wiadomo zatem, kto Polsce załatwił porozumienie z Trumpem. Pozostało wrażenie, że to Ministerstwo Obrony Narodowej ma tak przemożny wpływ Pentagon i Biały Dom.
„Można? Można”
Prezenterka skończyła główną część informacji wzmianką, że „mimo czasowego wstrzymania brygady pancernej, amerykańska obecność wojskowa w Polsce nie zostanie docelowo zmniejszona”.
Jeden z użytkowników platformy X krótko skomentował ekwilibrystyczny wyczyn TVP Info.
Znajdź w tej informacji rolę PKN [prezydent Karol Nawrocki]. „Ogłoszenie Trumpa nastąpiło kilka godzin po zakończeniu rozmów w Pentagonie, o których informował wiceszef MON Paweł Zalewski”
Można? Można
— skwitował z uznaniem.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760857-zalosne-tvp-kombinuje-jak-nie-wspomniec-o-nawrockim
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.