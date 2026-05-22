Próba uciszenia polskiego astronauty i absurdalne zarzuty - tak można streścić pismo prezes POLSA. Po fali medialnego oburzenia i ujawnieniu treści pisma, Sławosz Uznański-Wiśniewski zabrał w końcu głos, choć - jak wskazał - nie może odnieść się do treści listu napisanego przez prezes Polskiej Agencji Kosmicznej Martę Wachowicz, ponieważ… go nie otrzymał. „Na podstawie doniesień prasowych, odbieram jednak żądanie dla mnie zakazu wypowiedzi przez Prezes POLSA jako próbę cenzury, marginalizowania i uciszania głosów krytycznych” - czytamy w poście opublikowanym w mediach społecznościowych przez polskiego astronautę, a prywanie męża poseł KO Aleksandry Uznańskiej-Wiśniewskiej.
Chcą zamknąć usta astronaucie
Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej chce, by Sławosz Uznański-Wiśniewski po prostu milczał. W piśmie do rządu domaga się bowiem zaprzestania publicznej aktywności astronauty. Wszystko przez jego krytyczne słowa pod adresem Agencji. Uznański-Wiśniewski miał negatywnie ocenić zaangażowanie Agencji na rzecz europejskiego programu IRIS2. Powiedział on, że projekt „nie służy państwu polskiemu, lecz rządom Niemiec i Francji”.
W piśmie, którego pełną treść opublikowano w sieci, zarzucono astronaucie, że jego wypowiedź miała „charakter polityczny”, a „formułowanie tego rodzaju ocen to REALNE ZAGROŻENIE DLA INTERESÓW POLSKI” (sic!).
Oczekiwane jest również niezwłoczne podjęcie działań organizacyjnych i nadzorczych zapewniających, że Pan Sławosz Uznański-Wiśniewski nie będzie występował publicznie jako osoba kojarzona z działalnością Agencji ani wykorzystywał swojej pozycji lub dostępu do informacji związanych z działalnością jednostki do formułowania publicznych ocen dotyczących strategicznych kierunków działania państwa lub realizowanych projektów międzynarodowych
— czytamy.
„Wyjęty z kontekstu i źle przedstawiony”
W swoim komentarzu - opublikowanym w mediach społecznościowych - astronauta stwierdził, że jego komentarz dot. programu IRIS2 „został przez Prezes POLSA wyjęty z kontekstu i źle przedstawiony”.
Moja wypowiedź dotyczyła tego, że większość środków przeznaczonych na program IRIS2 trafi do firm spoza Polski, gdzie głównymi beneficjentami będą firmy z Niemiec i Francji, z powodu braku wystarczających możliwości technologicznych polskich firm w budowie satelitów telekomunikacyjnych
— czytamy.
Pytania astronauty do prezes POLSA
Uznański-Wiśniewski zrelacjonował jednocześnie, że podczas posiedzenia Rady POLSA zadał prezes szereg pytań dot. braku działań Agencji w 2025 i 2026 r.
Pytałem m.in.: czy prawdą jest, że w 2025 r. POLSA wydatkowała mniej niż 38% środków przeznaczonych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a także czy prawdą jest, że Agencja nie wystąpiła o dotacje celowe na działalność merytoryczną na rok 2026. Zwróciłem się również o wyjaśnienie decyzji dot. likwidacji Departamentu Informacji i Promocji, w tym zwolnienia Rzeczniczki POLSA na dwa tygodnie przed startem polskiej misji technologiczno-naukowej na ISS, mimo że Rzeczniczka została wyznaczona przez MRiT do koordynacji komunikacji tej misji. Zapytałem również o to czy, a jeśli tak to jakie programy edukacyjne zostały zrealizowane przez POLSA i udostępnione polskim szkołom, w tym ile z 212 tysięcy zdjęć i materiałów video zrobionych przeze mnie i innych astronautów misji Axiom-4 zostało upublicznione Polkom i Polakom, biorąc pod uwagę, że POLSA miała wyłączność na wszystkie materiały audiowizualne do końca 2025 roku. Pytałem także o opóźnienia w rozwoju Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej, wynikające z braku zamówień na kolejne serwisy, co może skutkować utratą środków z KPO przeznaczonych na ten cel
— wymienił.
Brak merytorycznych odpowiedzi Prezes POLSA na te pytania budzi poważny niepokój. To sytuacja niekorzystna dla polskich firm i instytucji, które mogą napotykać trudności w realizacji swoich projektów i planowaniu dalszego rozwoju
— dodał.
Naruszenia praw pracowniczych?!
Na tym nie koniec, bo Uznański-Wiśniewski poruszył także inny temat. Jak ocenił, „niepokojące są również sygnały płynące od pracowników POLSA dotyczące możliwych nieprawidłowości w zarządzaniu Agencją, w tym doniesienia o zbiorowych skargach dot. naruszania praw pracowniczych”.
Chodzi o list sygnowany przez byłych i obecnych pracowników POLSA, skierowany do ministra finansów Andrzeja Domańskiego, o którym pisze PAP. Wśród głównych zarzutów postawiono właśnie naruszenia praw pracowniczych i utratę zdolności instytucjonalnej do realizacji ustawowych zadań w POLSA. Resort rozwoju potwierdził, że skarga wpłynęła i jest rozpatrywana.
„Pro publico bono”
Astronauta w swoim komentarzu podkreślił również, że „wielokrotnie, działając pro publico bono”, oferował POLSA „swoje wsparcie, doświadczenie i ekspertyzę w zakresie strategicznych kierunków rozwoju polskiego sektora kosmicznego”.
Chcę również podkreślić, że nie reprezentuję POLSA i nie mam ambicji występowania w imieniu Agencji. Jako polski astronauta wspieram całym sercem polski sektor kosmiczny, spotykając się z instytucjami publicznymi - polskimi jak i europejskimi, związkami pracodawców i przedstawicielami środowiska kosmicznego
— zadeklarował Uznański-Wiśniewski.
Mam ogromny szacunek dla dokonań polskich naukowców, przedsiębiorców i edukatorów, którzy swoją pracą budują przyszłe możliwości Polski, osadzone we współpracy międzynarodowej. Jeżeli mogę być ambasadorem ich spraw, problemów i aspiracji, to staram się pomagać. Wierzę, że jesteśmy w momencie wyjątkowych szans dla polskiego sektora kosmicznego. Tym bardziej potrzebne jest strategiczne zarządzanie i pełne wykorzystanie tych możliwości
— spuentował astronauta.
Zdaje się, że rozgłos medialny i komentarz Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego może zatrzymać tę próbę cenzury. Ale komentarz nasuwa się sam. Najwidoczniej krytyki nie darują nawet polskiemu astronaucie i mężowi znanej poseł KO.
kpc/X/wPolityce.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760856-polski-astronauta-i-uwaga-o-niemcach-proba-cenzury
