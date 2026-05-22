Cała polska delegacja Globalnej Flotylli Sumud, która opuściła wczoraj Izrael, jest już bezpieczna, a ich stan jest dobry - zapewnił rzecznik polskiej selekcji tej organizacji Rafał Piotrowski. Co ciekawe, nie zabrakło szpili wbitej MSZ - kierowanemu przez Radosława Sikorskiego, w sprawie zachowania izraelskiego ministra! Przypomnijmy, szefa MSZ w minionym roku krytykował poseł Franciszek Sterczewski, uczestnik poprzedniej flotylli.
Polacy deportowani
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela poinformowało w czwartek, że Izrael deportuje wszystkich zatrzymanych aktywistów z Globalnej Flotylli Sumud. Rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór przekazał, że polscy obywatele z flotylli jeszcze tego samego dnia opuszczą Izrael i trafią do Stambułu w Turcji.
W piątek w Radiu TOK FM Piotrowski przekazał, że cała polska delegacja jest już bezpieczna, a ich stan jest dobry.
Jeśli chodzi o Agatę Wisłocką i Łukasza Kozaka, wiemy, że są w stanie dobrym, a jeśli chodzi o Kareema Awada to wiemy, że trafił on do szpitala w Stambule (…), ale jego stan jest stabilny
— powiedział.
„Dopiero gdy wyszedł filmik Ben Gwira”
Piotrowski zapytany był też o ocenę „szybkiej” i „konsekwentnej” reakcji polskiego resortu dyplomacji, związanej z zachowaniem ministra bezpieczeństwa narodowego Izraela Itamara Ben Gwira. Ben Gwir opublikował prowokacyjne nagranie, na którym drwi z zatrzymanych, klęczących i skutych kajdankami aktywistów flotylli.
Rzecznik organizacji odparł, że „polemizowałby z tą szybką reakcją”, ponieważ - jak zaznaczył - od porwania pierwszej osoby z obywatelstwem polskim do wydania pierwszego stanowiska MSZ minęły prawie dwie doby, a w nim „była mowa jedynie o przyglądaniu się z zaniepokojeniem”.
Dopiero gdy wyszedł filmik Ben Gwira, nastąpiła ostrzejsza reakcja państw
— dodał Piotrowski.
Rzecznik polskiego MSZ powiadomił w czwartek, że szef MSZ Radosław Sikorski zwróci się do MSWiA o zakaz wjazdu do Polski dla ministra Ben Gwira. Jeszcze tego samego dnia szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował o wyznaczeniu dla izraelskiego ministra 5-letniego zakazu wjazdu na terytorium RP.
Flotylla Sumud
Flotylla Global Sumud, organizowana przez koalicję ruchów propalestyńskich, po raz pierwszy wyruszyła z portów śródziemnomorskich we wrześniu 2025 r. W ostatnich dniach do Strefy Gazy zorganizowano kolejny konwój. Marynarka Izraela przechwyciła część statków wchodzących w jego skład.
USA i Izrael twierdzą, że flotylla jest organizowana przez Generalny Sekretariat Ludowej Konferencji Palestyńczyków za Granicą (PCPA), którą administracja prezydenta USA Donalda Trumpa objęła sankcjami w styczniu 2026 r. jako podmiot działający w imieniu Hamasu. Organizatorzy flotylli określają swoją misję jako humanitarną i pokojową.
W Strefie Gazy trwa kryzys humanitarny wywołany trwającą ponad dwa lata wojną Izraela z Hamasem. Większość tego palestyńskiego terytorium jest zrujnowana, a organizacje międzynarodowe informują o wciąż niewystarczającym napływie pomocy. Izrael od wielu lat utrzymuje blokadę morską Strefy Gazy, której legalność jest przedmiotem sporu. Aktywiści z Globalnej Flotylli Sumud uznają ją za nielegalną i deklarują, że chcą ją symbolicznie przełamać.
Warto przypomnieć, że w 2025 roku to poseł KO Franciszek Sterczewski, jeden z uczestników poprzedniej flotylli humanitarnej do Strefy Gazy, wyrażał po powrocie do Warszawy głębokie rozczarowanie postawą wicepremiera, szefa MSZ Radosława Sikorskiego. „Oczekujemy, że skoro Sikorski potrafi wypominać Putinowi jego zbrodnie wojenne, oczekujemy, żeby był konsekwentny i takie same zbrodnie, albo jeszcze gorsze wypominał Benjaminowi Netanjahu” - mówił wówczas Sterczewski.
olnk/PAP/wPolityce.pl/X
