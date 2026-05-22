Atakował a teraz milczy. Czy Tusk już wie o decyzji Trumpa? "Kilka dni temu jakoś z łatwością Pan komentował sytuację"

Donald Trump / autor: Fratria

Minęło kilka godzin od poinformowania przez prezydenta USA Donalda Trumpa o tym, że do Polski trafi dodatkowe 5 tys. amerykańskich żołnierzy. Przywódca Stanów Zjednoczonych wskazał przy tym na swoje relacje z prezydentem Karolem Nawrockim i to właśnie nimi motywował swoją decyzję. Głosu w tej sprawie wciąż nie zabrał premier Donald Tusk.

Dosłowni kilka dni temu Tusk atakował opozycję w związku z planami Waszyngtonu o zmniejszeniu amerykańskiego zaangażowania w Europie.

Kaczyński próbuje zrzucić na Polskę winę za decyzje Waszyngtonu o zmniejszeniu amerykańskiego zaangażowania w Europie. Nawrocki w obecności liderów innych krajów na szczycie w Bukareszcie obrzuca błotem własne państwo. Coraz gorzej z nimi

— pisał kilka dni temu premier.

Na milczenie Tuska zwrócił uwagę poseł PiS Sebastian Kaleta.

Panie Donaldzie, co Pan tak milczy? Polska może powitać nowych 5000 żołnierzy amerykańskich na naszej Ziemi, a Pan milczy?

Przeprosiny wobec Prezydenta Nawrockiego nie przechodzą Panu przez klawiaturę? Bo kilka dni temu jakoś z łatwością Pan komentował sytuację wobec stacjonowania amerykańskich sił w Polsce atakując go fałszywie i niesprawiedliwie

— napisał Kaleta.

Dodatkowi żołnierze USA w Polsce

Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych pięć tysięcy żołnierzy z uwagi na zwycięstwo wyborcze prezydenta Karola Nawrockiego i „relację z nim”.

W związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. Dziękuję za uwagę! Prezydent Donald J. Trump

— napisał prezydent USA w swoim serwisie Truth Social.

Trump nie ujawnił szczegółów dotyczących tej decyzji. PAP wysłała zapytania w tej sprawie do Białego Domu i Pentagonu.

Prezydent opublikował wpis o planowanym wysłaniu dodatkowych pięciu tysięcy żołnierzy na tle informacji o wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady do Polski.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

