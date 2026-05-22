Minęło kilka godzin od poinformowania przez prezydenta USA Donalda Trumpa o tym, że do Polski trafi dodatkowe 5 tys. amerykańskich żołnierzy. Przywódca Stanów Zjednoczonych wskazał przy tym na swoje relacje z prezydentem Karolem Nawrockim i to właśnie nimi motywował swoją decyzję. Głosu w tej sprawie wciąż nie zabrał premier Donald Tusk.
Dosłowni kilka dni temu Tusk atakował opozycję w związku z planami Waszyngtonu o zmniejszeniu amerykańskiego zaangażowania w Europie.
Kaczyński próbuje zrzucić na Polskę winę za decyzje Waszyngtonu o zmniejszeniu amerykańskiego zaangażowania w Europie. Nawrocki w obecności liderów innych krajów na szczycie w Bukareszcie obrzuca błotem własne państwo. Coraz gorzej z nimi
— pisał kilka dni temu premier.
Na milczenie Tuska zwrócił uwagę poseł PiS Sebastian Kaleta.
Panie Donaldzie, co Pan tak milczy? Polska może powitać nowych 5000 żołnierzy amerykańskich na naszej Ziemi, a Pan milczy?
Przeprosiny wobec Prezydenta Nawrockiego nie przechodzą Panu przez klawiaturę? Bo kilka dni temu jakoś z łatwością Pan komentował sytuację wobec stacjonowania amerykańskich sił w Polsce atakując go fałszywie i niesprawiedliwie
— napisał Kaleta.
Dodatkowi żołnierze USA w Polsce
Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych pięć tysięcy żołnierzy z uwagi na zwycięstwo wyborcze prezydenta Karola Nawrockiego i „relację z nim”.
W związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. Dziękuję za uwagę! Prezydent Donald J. Trump
— napisał prezydent USA w swoim serwisie Truth Social.
Trump nie ujawnił szczegółów dotyczących tej decyzji. PAP wysłała zapytania w tej sprawie do Białego Domu i Pentagonu.
Prezydent opublikował wpis o planowanym wysłaniu dodatkowych pięciu tysięcy żołnierzy na tle informacji o wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady do Polski.
