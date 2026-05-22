TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Senat dyskutował o nalotach na media. Bierecki zwraca uwagę na poważne wątpliwości

  • Polityka
  • opublikowano:
Bierecki o senackiej debacie ws. interwencji w mediach. / autor: Fratria
Bierecki o senackiej debacie ws. interwencji w mediach. / autor: Fratria

Pokazaliśmy, że mamy do czynienia ze skoordynowaną akcją, z działaniami, które mają za zadanie zastraszyć, sterroryzować szczególnie dobraną grupę dziennikarzy” - mówił na antenie Telewizji wPolsce24 Grzegorz Bierecki, senator Prawa i Sprawiedliwości, opowiadając o senackiej dyskusji na temat policyjnych interwencji w prawicowych mediach.

Senator Grzegorz Bierecki z Prawa i Sprawiedliwości wziął udział w senackiej debacie wz. z wysłuchaniem informacji ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat działań policji oraz podległych mu służb w zakresie interwencji przeprowadzonych w prawicowych redakcjach (w tym wPolsce24) oraz prywatnych domach polityków i dziennikarzy.

Czytaj także

Skoordynowana akcja

O tym, co działo się w Senacie, Grzegorz Bierecki opowiedział na antenie Telewizji wPolsce24.

Minister próbował zagadać sytuację, opowiadając o tym, że to standardowe działania policji, która jak dostaje zawiadomienie, to musi zareagować

— wskazał.

Obnażyliśmy to w Senacie. Pokazaliśmy, że mamy do czynienia ze skoordynowaną akcją, z działaniami, które mają za zadanie zastraszyć, sterroryzować szczególnie dobraną grupę dziennikarzy, bo przecież nie dzieje się to w stosunku do TVP w likwidacji ani do TVN-u, tylko wybrane są te redakcje, które są opozycyjne wobec tego rządu, które mówią prawdę

— podkreślił.

Procedury i wątpliwości

Bierecki podkreślił, że grupa która stoi za akcją wymierzoną w media, musi być zidentyfikowana.

W trakcie debaty zwróciliśmy uwagę na to, że ci, którzy wykorzystywali procedury policyjne do zorganizowania tej akcji zastraszania, to byli ludzie, którzy świetnie orientowali się, jak te procedury policyjne działają

— powiedział.

Choć też pozostaje wątpliwość, na ile te reakcje były rzeczywiście spontanicznym efektem zgłoszeń wpływających do policji, a na ile te zgłoszenia były pretekstem do działań, bo przecież policjanci, którzy się zjawiali, zachowywali się niestandardowo, nie mieli swoich oznaczeń imiennych, nie mieli oznaczeń jednostki

— wskazał.

Dziwnie to wyglądało, więc pytanie, czy akcja była organizowana z zewnątrz przez ludzi zorientowanych w tym, jak funkcjonują procedury policyjne, czy też mieliśmy do czynienia z jakimś współdziałaniem tych instytucji z grupą, która to organizowała?

— pytał.

Adrian Siwek/wPolsce24

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych