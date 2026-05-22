„Pokazaliśmy, że mamy do czynienia ze skoordynowaną akcją, z działaniami, które mają za zadanie zastraszyć, sterroryzować szczególnie dobraną grupę dziennikarzy” - mówił na antenie Telewizji wPolsce24 Grzegorz Bierecki, senator Prawa i Sprawiedliwości, opowiadając o senackiej dyskusji na temat policyjnych interwencji w prawicowych mediach.
Senator Grzegorz Bierecki z Prawa i Sprawiedliwości wziął udział w senackiej debacie wz. z wysłuchaniem informacji ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat działań policji oraz podległych mu służb w zakresie interwencji przeprowadzonych w prawicowych redakcjach (w tym wPolsce24) oraz prywatnych domach polityków i dziennikarzy.
Skoordynowana akcja
O tym, co działo się w Senacie, Grzegorz Bierecki opowiedział na antenie Telewizji wPolsce24.
Minister próbował zagadać sytuację, opowiadając o tym, że to standardowe działania policji, która jak dostaje zawiadomienie, to musi zareagować
— wskazał.
Obnażyliśmy to w Senacie. Pokazaliśmy, że mamy do czynienia ze skoordynowaną akcją, z działaniami, które mają za zadanie zastraszyć, sterroryzować szczególnie dobraną grupę dziennikarzy, bo przecież nie dzieje się to w stosunku do TVP w likwidacji ani do TVN-u, tylko wybrane są te redakcje, które są opozycyjne wobec tego rządu, które mówią prawdę
— podkreślił.
Procedury i wątpliwości
Bierecki podkreślił, że grupa która stoi za akcją wymierzoną w media, musi być zidentyfikowana.
W trakcie debaty zwróciliśmy uwagę na to, że ci, którzy wykorzystywali procedury policyjne do zorganizowania tej akcji zastraszania, to byli ludzie, którzy świetnie orientowali się, jak te procedury policyjne działają
— powiedział.
Choć też pozostaje wątpliwość, na ile te reakcje były rzeczywiście spontanicznym efektem zgłoszeń wpływających do policji, a na ile te zgłoszenia były pretekstem do działań, bo przecież policjanci, którzy się zjawiali, zachowywali się niestandardowo, nie mieli swoich oznaczeń imiennych, nie mieli oznaczeń jednostki
— wskazał.
Dziwnie to wyglądało, więc pytanie, czy akcja była organizowana z zewnątrz przez ludzi zorientowanych w tym, jak funkcjonują procedury policyjne, czy też mieliśmy do czynienia z jakimś współdziałaniem tych instytucji z grupą, która to organizowała?
— pytał.
Adrian Siwek/wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760836-tylko-u-nas-bierecki-chciano-zastraszyc-media
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.