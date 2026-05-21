„Uważam, że każda regulacja, która będzie prowadzić do jakiegoś zrównywania tych par z małżeństwami, będzie równocześnie prowadzić do adopcji dzieci przez te pary, a ja się na to nie zgadzam” - podkreślił na antenie Polsat News Polityka senator Jan Filip Libicki (PSL), krytykując rozporządzenie ws. transkrypcji homo-małżeństw.
Senator Libicki skrytykował zapowiadany projekt ustawy o statusie osoby najbliższej.
Zrobiliśmy pierwszy krok w kierunku adopcji przez pary jednopłciowe. Wiele wskazuje na to, że będę głosował przeciwko ustawie o statusie osoby najbliższej, gdy trafi do Senatu
— wskazał.
Podkreślił ponadto, że nie będzie krytyczny wobec prezydenta Karola Nawrockiego, jeżeli ten zdecyduje się zawetować ustawę.
Projekt Konfederacji
Libicki wskazał też, że zapowiadany przez Konfederację projekt zakazujący adopcji dzieci przez pary homoseksualne zyska jego poparcie.
Uważam, że jest rzeczą niewłaściwą, aby pary jednopłciowe miały prawo adopcji dzieci
— podkreślił w Polsat News Polityka.
Tranksrypcje
Senator krytykował także rozporządzenie ws. transkrypcji aktów „małżeństw” homoseksualnych, które zostały zawarte poza granicami Polski.
Gdybym był ministrem, który wydaje takie rozporządzenie ws. transkrypcji, to podałbym się do dymisji, nie wierzę Tuskowi w tej sprawie
— zaznaczył.
Uważam, że każda regulacja, która będzie prowadzić do jakiegoś zrównywania tych par z małżeństwami, będzie równocześnie prowadzić do adopcji dzieci przez te pary, a ja się na to nie zgadzam
— dodał.
Adrian Siwek/Polsat News Polityka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/760831-adopcja-dzieci-przez-pary-jednoplciowe-nie-wierze-tuskowi
